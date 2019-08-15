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Ученые выяснили, что пение в хоре спасает от стресса

По словам специалистов, работа мышц при дыхании во время хорового пения, в частности в брюшной части, активирует блуждающий нерв, который работает как "стрессовый тормоз"

СТОКГОЛЬМ, 15 августа. /ТАСС/. Пение в хоре дает чувство единения и является своего рода "тормозом стресса". Так считает специалист по стрессу, профессор Стокгольмского университета Тёрес Теурель.

По его словам, хотя взаимосвязь между уровнем стресса и хоровым пением изучена пока не очень глубоко, результаты других исследований подтверждают благотворное влияние хорового пения на состояние организма в целом, в том числе его физиологические функции.

Есть ряд исследований, утверждающих, что в сравнении с разговорным общением пение в хоре раз в неделю оказывает более благотворное влияние, отмечает Теурель. В частности, в США установили, что пожилые люди, поющие в хоре, имеют лучшее здоровье по сравнению с другими сверстниками.

Работа мышц при дыхании во время хорового пения, в частности в брюшной части, по словам профессора, активирует блуждающий нерв, который, в свою очередь, работает как "стрессовый тормоз", поскольку музыка быстро проникает в лимбическую систему (совокупность сложных нейрорегуляторных структур головного мозга) и за счет этого способна вызывать сильные неожиданные эмоции.

"Подобные эмоции могут, как из душа, "обдать" нас гормонами счастья", - приводит телеканал SVT слова Теуреля.

На вопрос, может ли участие в хоре вызывать негативные эмоции, ученый отвечает утвердительно: "Конечно, может. В хоре не всегда бывает все хорошо. Если именно в этот день болит горло или кажется, что сосед чересчур фальшивит. Но здесь нет ничего опасного напрямую для здоровья. В любом случае хор можно сменить".
 

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