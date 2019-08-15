Ученые с помощью мокриц изучат пути освоения Дальнего Востока человеком

МОСКВА, 15 августа. /TACC/. Российские ученые изучают пути освоения дальневосточных земель человеком с помощью генетического анализа почвенных животных, в частности, мокриц, которых люди приносят на обуви. Об этом сообщает пресс-служба Географического факультета МГУ.

"Выполнив молекулярно-генетический анализ, мы сможем с достаточной степенью точности установить регион, откуда прибыли на дальневосточную землю инвазионные виды почвенных животных. Таким образом мы уточним пути колонизации этих земель человеком. Для широко распространенных видов путем сопоставления генотипов местных и пришлых особей мы попробуем уточнить также время заселения территорий", - сказал заведующий лабораторией биогеографии почв географического факультета МГУ Константин Гонгальский.

Как пояснил ученый, почвенные животные, например, дождевые черви, мокрицы и панцирные клещи, малоподвижны. Однако человек и домашние животные часто переносят их на значительные расстояния. Таким образом почвенные организмы могут основывать устойчивые популяции, оторванные от основного ареала своего обитания. Эти колонии нередко сохраняются на сотни и тысячи лет даже после того, как людские поселения исчезают или оказываются занятыми другими народами.

Экспедиционные работы этим летом проводятся в Магаданской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском и Приморском краях сотрудниками географического факультета МГУ и Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Исследователи отбирают почвенные образцы для последующей выгонки мелких почвенных беспозвоночных, а также ловят на месте более крупных подземных обитателей. Работа ведется в покинутых и существующих поселениях.

"Например, наличие видов дождевых червей или мокриц, характерных для Европейской части России, поможет указать на биом, откуда они были принесены на Дальний Восток. Исследование их генотипа позволит значительно сузить регион, из которого они прибыли. В свою очередь анализ степени отличия их генетического материала от "материнской" популяции позволит установить время инвазии. Перспективно и изучение мелких почвенных членистоногих - панцирных клещей", - полагают в пресс-службе.