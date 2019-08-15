Норвегия выявила радиоактивный йод у границы с Россией

ТАСС, 15 августа. Норвежское агентство радиационной и ядерной безопасности обнаружило в воздухе незначительное количество радиоактивного йода на севере страны близ границы с Россией. Как подчеркивается в распространенном в четверг заявлении регулятора, зафиксированный уровень не представляет угрозы для людей или окружающей среды.

Ведомство также отмечает, что не может с уверенностью сообщить, связаны ли результаты замеров с инцидентом на военном полигоне под Северодвинском.

"Незначительное количество радиоактивного йода обнаружено в воздухе на нашей воздухоочистительной станции в Сванховде в северной части Норвегии. Зафиксированный уровень является очень низким и не представляет угрозы для людей или окружающей среды", - указано в заявлении агентства. Отмечается, что замеры были сделаны в период с 9 по 12 августа, их результат сопоставим с результатами предыдущих измерений. Подобный уровень Норвегия фиксирует 6-8 раз в год.

Росгидромет 13 августа сообщил, что уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне кратковременно превышал естественные фоновые значения на отдельных станциях наблюдения, однако в тот же день вернулся в норму.

ЧП на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области произошло 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило об инциденте с жидкостной двигательной установкой. В результате погибли два сотрудника Минобороны и пять сотрудников госкорпорации "Росатом", трое были госпитализированы.