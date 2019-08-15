Ученые предложили новый способ лечения рака

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ученые из России совместно с коллегами из Финляндии и Германии предложили способ, значительно усиливающий эффект разрушения раковых клеток. Речь идет об использовании нанонитей кремния при лечении рака методом электромагнитного излучения, сообщили в четверг в пресс-службе одного из участников исследования Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН.

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"Группа ученых из России совместно с коллегами из Финляндии и Германии в ходе исследования достигла значительного усиления эффекта локального разрушения раковых клеток, вызванного гипертермией радиочастотного диапазона (при нагреве опухоли - прим.ТАСС), в присутствии структурированных низкотоксичных пористых кремниевых нанонитей", - говорится в сообщении.

В настоящее время интенсивно изучаются возможности лечения онкологических болезней электромагнитным излучением. Действующим агентом в этих методах служат вещества, предварительно помещаемые в опухоль и интенсивно поглощающие электромагнитное излучение. Это вызывает нагрев ткани и, соответственно, гибель раковых клеток в области, где температура повышена.

Низкотоксичные кремниевые нанонити предложено использовать в роли агента, который поглощает электромагнитное излучение. После использования эти частицы быстро - в течение 24 часов - разрушаются и удаляются из организма.

"Известно, что частицы наноразмеров (до 100-200 нм) при движении по кровеносным сосудам накапливаются в опухолях. Для их использования в лечебных целях необходимо, чтобы они достаточно интенсивно поглощали электромагнитное излучение. В данной работе показано, что нанонити структурированного кремния принципиально обладают рядом преимуществ, достаточных для использования их при лечении онкологических болезней с помощью электромагнитного излучения", - сообщил соавтор статьи, описывающей метод, ведущий научный сотрудник ИТЭБ РАН Андрей Кудрявцев, слова которого приводятся в сообщении.