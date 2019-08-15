Музей в Волгограде начал сбор пожертвований на реставрацию гуннского бронзового котла

ВОЛГОГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Волгоградский областной краеведческий музей в четверг, в День археолога, начал сбор пожертвований на реставрацию гуннского бронзового котла IV века, сообщил ТАСС директор музея Анатолий Мальченко.

"Всего около 1 млн рублей требуется на реставрацию, мы сегодня открыли сбор пожертвований. Это в 3,5 раза меньше, чем взяли бы реставраторы, если бы у нас не было своего, не побоюсь сказать, реставратора мирового масштаба Андрея Черемушникова. У нас даже Лувр просил выставлять некоторые экспонаты, отреставрированные Черемушниковым. Он будет реставрировать и гуннский котел, причем, основных затрат потребуют материалы", - рассказал директор музея.

По его словам, найденные еще в 2015 году на берегу Цимлянского водохранилища на реке Дон фрагменты бронзового гуннского котла, оказались уникальными. "Дело в том, что это самый большой из 24 найденных в России и Европе за последние 100 лет гуннских котлов. Его вес составлял 100 кг, а размеры приблизительно метр на метр. Вот этот котел, который еще называют царским, спустя четыре года после находки, решено отреставрировать с тем, чтобы полностью воссоздать его таким, каким он был в IV веке", - уточнил Мальченко.

В установленный в зале археологии музея стеклянный ящик для пожертвований на реставрацию артефакта в четверг уже были сделаны первые благотворительные взносы.

Гунны и "хунны"

"Гунны, которые с войнами прошли от Центральной Азии до Европы и создали вблизи Дуная свою империю с известным вождем Аттилой, в наших краях надолго не задержались. Тем ценнее такие находки, как этот бронзовый котел", - пояснил доктор исторический наук, профессор Анатолий Скрипкин. Он уточнил, что народ под именем "хунно" впервые возникает в китайских источниках.

"Есть версия, что ядро гуннского союза - это были те самые "хунно", которые обитали у границ Китая, но в свою орду они включили ряд финно-угорских народов, сарматов - и вот эта мощь обрушилась на запад. Что касается гуннских котлов - они встречаются от Монголии до Венгрии. Котел - это символ власти, обладатель этого котла был кошевым, он как бы кормил свой народ - и чем больше котел, тем больше его народ", - рассказал ученый.

Он предложил археологам еще раз обследовать то место на берегу Цимлянского водохранилища, где нашли фрагменты котла. Возможно, считает археолог, там удастся обнаружить погребение вождя гуннов, останавливавшихся на территории современной Волгоградской области.