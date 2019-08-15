В Башкирии появится лаборатория федерального уровня в области доклинических исследований

УФА, 15 августа. /ТАСС/. Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека будет соответствовать международным требованиям по проведению доклинических исследований влияния химических веществ на здоровье человека. Такая возможность у учреждения появится после завершения ремонта в виварии, сообщил в четверг ТАСС директор института Ахат Бакиров.

"Реконструкция здания позволит нам обновить виварий, возможности которого будут соответствовать международным стандартам. Там будем проводить исследования на мышах, крысах, морских свинках и кроликах для определения токсических свойств различных химических веществ, это доклинические испытания. Речь идет, например, о пестицидах, используемых в сельском хозяйстве", - рассказал он.

По словам Бакирова, это будет первый виварий такого уровня в Поволжье. Кроме проверки влияния веществ на здоровье человека, по заказу производителей институт будет проводить фундаментальные и прикладные исследования. "На реконструкцию выделено более 100 млн рублей из федерального бюджета, 70% суммы пойдет на закупку оборудования", - добавил директор.

Работы начнутся со следующей недели и завершатся в конце 2021 года. Финансирование на этот год составит порядка 20 млн рублей, отметил Бакиров.

Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека ведет научные и практические исследования в сфере сохранения здоровья и трудового потенциала людей. Основными направлениями научных исследований учреждения являются актуальные проблемы медицины труда, экологии человека, гигиены окружающей среды, охрана здоровья промышленных рабочих и населения в регионе с преимущественным развитием нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности.