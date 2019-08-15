Проектный офис развития Арктики открыл в Мурманске лабораторию по изучению экологии

ТАСС, 15 августа. Проектный офис развития Арктики (ПОРА) открыл в четверг в Мурманске лабораторию, которая будет реализовывать экологические и просветительские проекты, а также осуществлять грантовую поддержку. Об этом сообщила пресс-служба проектного офиса.

"Мурманск - это и ворота в Арктику, и центр Баренц-региона. В регионе активно развиваются горнодобывающая отрасль, металлургические заводы-гиганты, добыча углеводородов. Природа здесь крайне ранима, поэтому проблемам устойчивого развития нужно уделять первостепенное значение. Нам здесь жить, именно поэтому лаборатория устойчивого развития открылась в Мурманске", - цитирует пресс-служба директора лаборатории Евгения Боровичева, который является замдиректора по научной работе Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН.

Как пояснили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области, лаборатория будет вести "разъяснительно-просветительскую работу с населением" в сфере экологии, а также будет принимать заявки на получение грантовой поддержки. Ее смогут получить физические и юридические лица.

"Одно из направлений - это грантовая поддержка, за которой могут обратиться <...> экологические, социальные, проекты. Для юридических лиц - это 100 тыс. рублей, для физических - 50 тыс. рублей. Будет проводиться комиссией оценка и по результатам принято решение выделения грантовых средств", - сказала собеседница агентства.

На церемонии открытия лаборатории была презентована интерактивная карта экологических проблем Баренц-региона, с помощью которой население может узнать о влиянии предприятий на экологию. "Теперь каждый житель региона сможет узнать о том какие предприятия сосредоточены на территории, как именно они влияют на экологию и что делается для улучшения ситуации. На момент запуска мы описали и систематизировали свыше 300 объектов. Наш проект - это площадка для информирования мирового сообщества", - отметил советник председателя Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев.

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) - экспертный центр, деятельность которого связана с исследованием социальных, экономических и экологических аспектов жизнедеятельности человека на Крайнем Севере России.