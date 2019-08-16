Археологи оценили шансы найти берестяные грамоты в Московском Кремле как минимальные

"Здесь у нас нет ни малейшего шанса найти берестяную грамоту, по крайней мере пока. В Москве за всю историю археологических исследований их было обнаружено всего четыре, последнюю на данный момент нашли в прошлом году в парке "Зарядье". В отличие от Великого Новгорода (где с 1951 года было раскопано более 1,1 тыс. таких артефактов, - прим. ТАСС) здесь сухой слой, это видно даже невооруженным взглядом. В таком слое береста не сохраняется, а превращается в пыль", - отметил Коваль, рассказывая журналистам в День археолога о работах в Большом Кремлевском сквере. В России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане эта дата отмечается 15 августа, в этот день во многих экспедициях проводится "посвящение в археологи".

Раскопки в Большом Кремлевском сквере начались в мае 2019 года, пройдено 2,5 метра культурного слоя; сейчас раскоп находится на уровне конца XVI века - времени, предшествовавшем Смуте. Обнаруженные археологами сгоревшие конструкции, возможно, относятся к 1571 году, когда крымский хан Девлет-гирей разорил Москву. Главным научным результатом исследований в июне-августе 2019 года стало открытие остатков двухэтажной каменной постройки со стенами двухметровой толщины, которую можно соотносить со зданием Приказов, разобранных в 1770 году. Этот комплекс, обращенный фасадом с белокаменной облицовкой на Ивановскую площадь, был построен в 1675-1683 годах, сменив постройку 1591 года.

Раскопки проходят под стационарным навесом, что позволяет полноценно работать и в дождливую погоду. Раскоп открыт для посещения, и гости Кремля могут наблюдать работу археологов своими глазами в режиме реального времени. Это первые археологические работы в Московском Кремле, которые ведутся как исследовательский проект, не связанный ни с реставрацией, ни с благоустройством, ни с улучшением инженерных коммуникаций. Ранее раскопки в Большом Кремлевском сквере проводились лишь один раз - в 1896 году, при строительстве памятника императору Александру II (1818-1881).

Среди находок последних двух месяцев в Большом Кремлевском сквере выделяется серия артефактов, связанная с жизнью и бытом Приказов конца XVII века: керамическая переносная чернильница, обломок кувшина с надписью, накладка на сумку и крышка от футляра для набора европейских гирек-разновесов. Также было обнаружено около 50 монет, большинство из которых относятся к чекану первых Романовых - царей Михаила Федоровича (1596-1645) и Алексея Михайловича (1629-1676).

Продолжение раскопок открывает перспективу изучения более ранних отложений в центральной части Московского Кремля. Присутствие на исследуемом участке отложений домонгольского времени (вторая половина XII - первая половина XIII вв.) и раннего железного века (дьяковская культура, вторая половина I тыс. до н.э.) подтверждается находками керамики этих периодов в перекопах от фундаментов позднейших построек. Чтобы выйти на уровень раннего железного века, археологам останется пройти еще 1,5 м культурного слоя. По словам директора Института археологии РАН Николая Макарова, этого уровня ученые планируют достичь к концу полевого сезона 2020 года.

Промежуточные итоги археологического сезона

В 2019 году Институт археологии РАН организовал 37 экспедиций и отрядов. Как отметил директор института, вице-президент РАН Николай Макаров, этот сезон пока не богат на сенсации, но за это время были открыты объекты, важные для понимания исторической ситуации в разные эпохи.

В частности, в этом году спустя почти пять лет возобновились раскопки в Иерихоне на Ближнем Востоке; прошли исследования на городище Новая Ниса (III в. до н.э. - XVIII в.) под Ашхабадом в Туркмении; обнаружены боярские саркофаги в Юрьевом монастыре в Великом Новгороде; изучены существующие и поныне домонгольские села Суздальского Ополья, а также найдена могила участника Смоленского сражения 1812 года, который, по всей вероятности, является наполеоновским генералом Гюденом.

Кроме того, наблюдается положительная динамика роста масштабов археологических работ. По состоянию на 1 августа 2019 года, Минкультуры РФ выдало примерно 1,6 тыс. разрешений на раскопки. Есть ожидания, что к концу года число этих разрешений достигнет 3 тыс.