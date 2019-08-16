Институт РАН создаст Центр по изучению проблем развития Северо-Западного региона России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Институт США и Канады Российской академии наук (РАН) создаст на базе Псковского государственного университета Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности. Основные направления его работы будут направлены на анализ условий, от которых зависит развитие Северо-Западного региона России, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми врио ректора Псковского государственного университета Натальей Ильиной и директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым, на базе Псковского государственного университета открывается "зеркальная лаборатория" Института США и Канады РАН: Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности. Открытие Центра состоится в сентябре 2019 года", - говорится в сообщении.

Основные направления научной и аналитической деятельности Центра, как пояснили в министерстве, будут сконцентрированы на комплексном изучении проблем, от которых зависит развитие Северо-Западного региона России. В том числе проведение экспертного анализа конкретных проблем развития Пскова и Псковской области и подготовку аналитических материалов для администраций области и города по проблемам пространственного развития.

"Осмысление проблем и возможностей, созданных новой геополитической ситуацией в регионе, позволит по-новому взглянуть на многие процессы развития этой территории. Комплексный анализ проблем региональной безопасности, предполагающий изучение ее различных аспектов на междисциплинарной основе (военно-политического, экономического, этно-психологического, культурного, информационного, продовольственного, энергетического) позволит сформулировать новые подходы к разработке практической региональной политики", - сказал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках работы Центра научные сотрудники Института США и Канады РАН также будут читать лекции и спецкурсы для студентов исторического факультета, обучающихся по направлениям "История" и "Зарубежное регионоведение", и руководить квалификационными работами. Кроме того, в Центре будут проходить научные и научно-образовательные мероприятия различного уровня, в том числе семинары и конференции для преподавателей и учителей истории.

Институт США и Канады РАН был основан в 1967 году и сразу стал играть важную роль в качестве центра анализа политики, экономики и идеологии США. А также оказывал влияние на внешнеполитический курс СССР по отношению к США. В настоящее время институт - ведущий российский центр американистики, канадоведения, изучения проблем национальной и международной безопасности.