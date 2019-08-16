Ученые из СПбГУ предложили новый способ диагностики иммуно-воспалительного заболевания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Группа ученых из Санкт-Петербургского государственного университета предложила новый способ диагностики иммуно-воспалительного заболевания саркоидоз, при котором поражаются легкие, кожа и нервная система, сообщил ТАСС профессор Иегуда Шенфельд. Ученым удалось доказать, что заболевание имеет аутоиммунную природу, при которой иммунная система вырабатывает антитела против собственной ткани.

"Мы пришли к окончательному пониманию и заключению, что хроническое заболевание легких и других органов саркоидоз имеет аутоиммунный механизм. Благодаря глубокому плодотворному сотрудничеству с коллегами из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, мы сумели определить аутоантитела, которые могут помочь в определении диагноза саркоидоз и отличить его от очень с ним сходного туберкулеза. Важным диагностическим показателем служат антитела к белку клеточного скелета виментину", - сказал Шенфельд, который более двух лет работает в СПбГУ над проблематикой аутоиммунных заболеваний в рамках программы мегагрантов, утвержденной правительством России.

Ученый отметил, что важным дополнительным способом выявить саркоидоз и отличить его от туберкулеза является обнаружение у пациента определенных неврологических нарушений, связанных с поражением небольших нервных волокон периферической нервной системы, характерных для этого и других аутоиммунных заболеваний. Ученые из СПбГУ также ведут исследование способов лечения этих и других аутоиммунных нарушений работы нервной системы.

"Есть большой круг пациентов, которые страдают от нейропатии малых нервных волокон. Этим пациентам можно помочь путем введения внутривенно специального средства, это донорские иммуноглобулины, полученные от 20000 и более здоровых людей. Лечение может восстановить функции малых нервных волокон, а они, в частности, имеют отношение к регуляции силы воспалительных процессов", - пояснил Шенфельд.

Саркоидоз - воспалительное заболевание, которое поражает большое количество тканей человека, в первую очередь легкие, печень, селезенку, кожу и нервную систему. В отдельных случаях саркоидоз может иметь тяжелые осложнения в виде легочной недостаточности.