Обнаруженный в пещере "Таврида" налет оказался микробами возрастом около 5 млн лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Налет, обнаруженный в конце августа 2018 года спелеологами во время исследования пещеры "Таврида", оказался микробами возрастом около 5 млн лет, сообщил в пятницу ТАСС председатель Совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель кафедры землевладения и геоморфологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин.

"Микроорганизмы были обнаружены в образцах породы, взятых в 2018 году при обследовании пещеры. Мы подумали, что это белый налет, но при сильном увеличении с помощью электронного микроскопа стало ясно, что это субстанции микроорганизмов, которые буквально пронизывают породу, ранее подобного не встречалось", - отметил он.

Самохин затруднился ответить на вопрос, могут ли быть эти микробы опасными для современного человека и окружающей среды.

"Живет какая-то субстанция, хорошая она или плохая, мы пока не знаем. Сама экосистема там была законсервирована, поэтому представляет собой не обычный интерес для исследователей. Микробам там возможно 4-5 млн лет и они могут сказать свое новое слово в науке", - сказал он.

По словам Самохина, для исследования найденных микроорганизмов в Крым приедут ученые микробиологи, палеонтологи и минералоги из Казани и Уфы, которые принимали участие в исследованиях пещеры. Спуск в пещеру планируется в конце августа 2019 года.

Дополнительный спуск необходим для того, чтобы взять новые образцы и провести микробиологические исследования. Для этого оформляются необходимые документы, поскольку вход в пещеру был закрыт бетонной заглушкой несколько месяцев назад, чтобы не допустить несанкционированного проникновения.

О пещере

Пещеру с останками хищников и их жертв, примерный возраст которых составляет 1,5-1,8 млн лет, обнаружили в районе строительства трассы "Таврида" летом 2018 года. По данным Русского географического общества, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. метров.

В ней обнаружили останки древних животных, в том числе кости взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки.

При пещере, получившей название "Таврида", планируют создать научный спелеологический стационар, а автомобильная дорога будет проходить над пещерой по специальной конструкции.