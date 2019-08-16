Голикова и Фурсенко стали сопредседателями Совета научно-образовательных центров

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав Совета научно-образовательных центров мирового уровня, сопредседателями которого назначены вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить предлагаемый состав Совета научно-образовательных центров мирового уровня", - говорится в документе.

Согласно прилагаемому списку, в состав совета вошли министр науки и высшего образований Михаил Котюков, вице-президент Российской академии наук (РАН) Валерий Козлов, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Кропачев, заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой, заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков и другие.

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Одной из задач нацпроекта является создание сети из 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Минобрнауки РФ поручено к 15 сентября представить на рассмотрение в президиум Совета по стратегическому развитию и нацпроектам программы развития пяти НОЦ, созданных в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

В 2019 году на выполнение нацпроекта из бюджета планируется выделить 36,9 млрд рублей. В том числе на реализацию федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" - 5 млрд рублей (13,57%), на "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" - 22,3 млрд рублей (60,47%) и на "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок" - 9,6 млрд рублей (25,95%).