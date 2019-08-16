Водолазы РГО подняли 30 артефактов в ходе самых глубоководных археологических работ в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) подняли со дна Финского залива порядка 30 артефактов в ходе самых глубоководных работ в истории отечественной археологии, которые проходили этим летом на затонувшем английском торговом судне XIX века. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор центра Сергей Фокин.

"В этом году перед командой стояла по-настоящему сложная задача: провести самые глубоководные в России археологические раскопки. Все прошло удачно, и мы смогли размыть почти 10 квадратных метров палубы вокруг люка, снять щиты, закрывающие огромные ящики в трюме. В итоге удалось поднять порядка 30 уникальных артефактов. Это часть генерального груза и личных вещей команды", - сказал Фокин.

В ходе экспедиции были подняты образцы стеклянной и фарфоровой посуды, некоторые личные вещи экипажа, морские приборы, в частности, секстант - навигационный измерительный инструмент. Как подчеркивают в Центре подводных исследований, обнаружение целых, содержащих все деревянные и металлические части навигационных инструментов - редкость.

Благодаря слабой солености Восточной Балтики и большому количеству ила на дне сохранилась в хорошем состоянии ткань, которая обычно разъедается морской водой. Так, водолазам удалось поднять на поверхность отрез красной ткани с узором. "Тонкий материал рассыпается, но узоры на нем - парусные корабли, якоря, гребные суда - видно очень хорошо. Ткань длиной 4 метра. Видимо, это заготовки для дамских платков", - сказал археолог-реставратор Центра подводных исследований РГО Роман Прохоров.

Специалисты ранее обнаружили около десятка объектов, которые могут оказаться затонувшими судами. Их исследование намечено на следующий сезон.

Работы по исследованию английского торгового судна XIX века, обнаруженного на дне Финского залива, начались в середине июля. Предположительно, судно везло груз посуды из Англии в Санкт-Петербург. В конце июля часть предметов, поднятых со дна, показали президенту России Владимиру Путину.