Экспедиция для изучения архипелага Северная Земля стартовала из Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 16 августа. /ТАСС/. Комплексная экспедиция "Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля" на научно-экспедиционном судне "Профессор Молчанов" вышла в пятницу для исследования островов Карского моря. Как рассказала ТАСС руководитель экспедиции Мария Гаврило, рейс продлится до 18 сентября.

"Наша экспедиция направляется в Карское море, к архипелагу Северная Земля, к островам Карского моря, и, если льды будут к нам благосклонны, мы даже попытаемся пройти в море Лаптевых. Экспедиция проходит в рамках нашего многолетнего проекта "Открытый океан" ассоциации "Морское наследие: исследуем и сохраним". Планы достаточно амбициозные, район заявлен обширный. Мы вернемся в Архангельск 18 сентября", - сказала Гаврило.

Маршрут зависит от льдов

Как отметила руководитель экспедиции, период конец лета - начало осени выбран, поскольку в это время обычно в Карском море и море Лаптевых наиболее благоприятная ледовая обстановка. "Ожидаемо, что погода и природа внесут свои корректировки, но мы хотим пройти на самый северо-восток Карского моря и обследовать прибрежную зону, очень удаленную, малоизученную, и в ряде точек, которые мы запланировали, комплексные исследования никогда не проводились", - добавила она. По словам капитана судна "Профессор Молчанов" Сергея Хохлова, экспедиция может встретить и непроходимые льды. "Ледовая обстановка ожидается непростая, - пояснил он. - На севере Северной Земли могут быть и непроходимые льды, лед сплоченностью более девяти баллов. В этом случае мы будем работать по фактической погоде, уходить в другой район".

В рейсе участвуют 22 специалиста. Это представители Московского государственного университета, института океанологии РАН им. Ширшова, Мурманского морского биологическиго института, Пермского университета и института экологических проблем Севера ДВО РАН (Магадан). Подготовка к экспедиции велась в течение полутора лет. "Проект проводится силами российских специалистов, финансовую поддержку наших работ осуществляет Национальное географическое общество США", - отметила Гаврило.

В программе зоологические, гидробиологические, геоморфологические, океанографические и другие исследования. "Комплексные морские экспедиции того же Арктического и Антарктического института ходили в море Лаптевых и на склон, но они работали мористее, а именно прибрежная зона, эта тонкая граница жизни на суше и на море, очень динамичная и очень уязвимая, остается чаще всего за пределами исследований, - пояснила руководитель экспедиции. - И вот в таком составе в этом районе экспедиции практически не работали. Тот же остров Шмидта или остров Уединения, район мыса Арктического острова Комсомолец - они просто не обследовались".

Изучить и сохранить

Северная Земля относится к территориям, где нет постоянного населения. На острове Голомянном действует полярная станция имени Ушакова, на острове Среднем находится отделение пограничного управления по Западному арктическому региону, в 2013 году к столетию открытия архипелага был воссоздан научно-исследовательский стационар Арктического и Антарктического НИИ на мысе Баранова на острове Большевик. "Раньше у ААНИИ было три стационара, в 1990-х они были закрыты, и в 2013 году один стационар вновь был открыт, - пояснила Гаврило, - он круглогодичный и принимает комплексные экспедиции. И на острове Большевик [работает] партия золотоискателей - по-видимому, это самый многочисленный поселок - там вахтовики".

Одна из задач экспедиции - подготовить материалы для обоснования расширения площади особо охраняемой природной территории на Северной Земле. "Мысль о расширении ООПТ в этом районе не нова, она прорабатывалась, но когда встал вопрос о научном обосновании этого расширения, документ получился, надо сказать, очень слабым, - уточнила Гаврило, - потому что исследований мало, они проводились давно, и данные неактуальны. А процессы сейчас идут бурные, сами знаете, в связи с серьезными и быстрыми климатическими перестройками. Наша экспедиция соберет, несомненно, материал, который этот пробел в значительной степени закроет".

В настоящее время на архипелаге действует Североземельский государственный природный заказник, который состоит из четырех кластеров. Он занимает менее 10% площади Северной Земли, в отличие, например, от Земли Франца-Иосифа, которая полностью входит в состав национального парка "Русская Арктика". При этом Северная Земля значительно отличается как от ЗФИ, которая находится западнее, так и от Новосибирских островов, располагающихся восточнее. Земля Франца-Иосифа - это большое количество маленьких островов, и почти 85% ее территории покрыто ледниками, а на Новосибирских островах практически нет оледенения.

В составе Северной Земли есть достаточно большие участки суши, и ледники занимают примерно половину архипелага. "Сами просторы высокоширотной тундры на Северной Земле более обширны, чем, скажем, на ЗФИ. Там другие процессы, другая геология, это архипелаг с набором своих характеристик - и биологических, и физико-географических, - добавила Гаврило. - Центрально-сибирское положение оказывает влияние на состав флоры и фауны: это северный форпост так называемого енисейского зоогеографического раздела. Архипелаг равноудален как от Тихого океана, так и от Атлантики, откуда и идет проникновение видов в центрально-сибирскую шельфовую и островную зону. Это зона контактов популяций атлантических и тихоокеанских животных, и даже по некоторым видам мы предполагаем, что это должен быть восточный форпост атлантических популяций".

По мнению ученых, здесь могут находиться границы ареалов белой чайки, моевки, люрика и обыкновенной гаги. Но это еще предстоит доказать. Что касается прибрежной части архипелага, то сюда заходят морские обитатели из тихоокеанской части Арктики, особенно интересно для исследований восточное побережье. "Наша "терра вожделенная" - это северо-восточное побережье Северной Земли. Там очень узкий шельф, континентальный склон, а это зона заведомо повышенной биопродуктивности, и зона, где "гуляет" ледовая кромка. Мы ожидаем в этой biological hotspots, что это будет очень интересный для изучения район", - добавила Гаврило.

В Арктике как в горах

В ходе рейса изучать будут и самих участников экспедиции - по программе исследования системных механизмов регуляции кровообращения в условиях Арктики. Люди, находящиеся в Арктике, подвергаются умеренной гипоксии как при подъеме в горы, но без какого-либо изменения высоты. Это дает возможность получить представление о ее влиянии на организм в течение определенного времени. "Целью исследования является изучение механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы в условиях экспедиции в Арктику", - отметила собеседница агентства.

Ученые исследуют, как экстремальные условия Арктики влияют на состав белков биологических жидкостей организма, в частности, крови. Его будут анализировать, в том числе, после погружений в воду при низких температурах. Еще одна часть работ будет посвящена тому, как влияют экстремальные условия на механизмы регуляции кровообращения у людей разного возраста.

Архипелаг Северная Земля был открыт 4 сентября 1913 года Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) под руководством Бориса Вилькицкого на ледоколах "Вайгач" и "Таймыр". До 1926 года архипелаг носил название Земля Императора Николая II. Северная Земля находится на границе Карского моря и моря Лаптевых, состоит из четырех крупных островов (о. Октябрьской Революции, о. Комсомолец, о. Большевик, о. Пионер) и ряда мелких.