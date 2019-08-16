Ученые: шизофрения может быть связана с аутоиммунным заболеванием щитовидной железы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Группа ученых из Санкт-Петербургского государственного университета пришла к выводу о том, что такие заболевания как шизофрения, а также ряд других психических заболеваний и синдромов могут быть связаны с аутоиммунным поражением щитовидной железы. Об этом ТАСС рассказал профессор Иегуда Шенфельд.

"Из-за самого распространенного в мире аутоиммунного заболевания - хронического аутоиммунного тиреоидита может возникать болезненное состояние головного мозга. Мы нашли аутоантитела, которые могут быть ответственны за этот процесс. Мы сделали инъекцию этих антител мышам в головной мозг и проверили, прикрепляются ли антитела к его определенным областям, вызывая изменения в поведении. В результате подготовлена научная статья, ставящая вопрос: "Является ли шизофрения аутоимунной болезнью?" - рассказал Шенфельд, который более двух лет работает в СПбГУ над проблематикой аутоиммунных заболеваний в рамках программы мегагрантов, утвержденной правительством России.

Как отметил Шенфельд, в настоящий момент исследования продолжаются, но возможно, что многие психические заболевания могут быть связаны с нарушениями работы щитовидной железы при аутоиммунном тиреодите.

"Если данная гипотеза подтвердится, это может в корне поменять подход к лечению психиатрических заболеваний и привести к изменению алгоритмов диагностики, с необходимостью проверки психиатрических пациентов на предмет наличия аутоиммунных недугов", - рассказал ТАСС Шенфельд.

Другие возможные последствия аутоиммунного тиреодита

Также, отметил Шенфельд, в планах ученых - проверить, как влияет аутоиммунный тиреодит на возможность молодых женщин забеременеть. Эти исследования начаты совместно с учеными из НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта.

"Также в следующем году мы планируем исследовать группу родственных друг другу заболеваний, которые до сих пор не считались аутоиммунными, но вызывают страдания у десятков миллионов человек. Пациенты ходят от врача к врачу, но те не в состоянии помочь, или говорят, что все это - психосоматика. Мы имеем в виду синдром хронической усталости, а также фибромиалгию, заболевание, при котором у пациента необъяснимые диффузные боли по всему телу", - рассказал Шенфельд.