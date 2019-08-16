Швейцарские ученые выяснили, как имбирь залечивает раны

ЖЕНЕВА, 16 августа. /ТАСС/. Швейцарские специалисты разработали новое лечебное средство в виде пены, которое призвано предотвращать появление крупных шрамов и помогать ранам быстро затягиваться. Как сообщает на своем сайте Федеральная научно-исследовательская лаборатория по материаловедению (EMPA), главным ингредиентом этого средства является травянистое растение семейства имбирных куркума.

Хотя миллионы людей в мире ежедневно страдают от медленно заживающих ран, особенно в местах сгибов рук и ног, процесс заживления все еще "в полной мере не понят и тем более не взят под контроль", отмечает EMPA. Это обстоятельство послужило для специалистов лаборатории побудительным мотивом для проведения изысканий, в ходе которых были применены инновационные подходы и использованы новые материалы.

"Традиционное лечение нацелено на изолированные факторы оздоровления, в частности, на снабжение раны кислородом или поддержание влажности, но это вызывает недостаточную реакцию", - заявил Маркус Роттмар, руководитель проекта, получившего название Scaravoid. В разработках швейцарских ученых важную роль играют биологические полимерные диски, которые вводятся в пену под сильным давлением.

Пористая структура пены способствует росту новых клеток на месте раны. При этом размер пор полимера можно регулировать, чтобы процесс заживления шел максимально эффективно. Новые клетки в итоге образуют ткань, а пена разрушается биологическим путем. В пену добавляют куркумин, который выполняет роль противовоспалительного средства. Он высвобождается постепенно, обеспечивая "естественный баланс, необходимый для заживления раны".

В проекте Scaravoid ученые учли свойство организма человека "дирижировать серией факторов для затягивания раны и ее заполнения новой тканью". На экспериментальной стадии применялись "небольшие полимерные диски". Для клинического же применения врачи будут использовать полимерные мембраны, которым можно будет придавать необходимую форму, соответствующую размеру раны.