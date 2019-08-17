Захоронение первой волны греческой колонизации Крыма VI в до н.э. обнаружено под Керчью

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Захоронение первой волны греческой колонизации Крымского полуострова, относящееся ко второй половине VI в до н.э., обнаружено на некрополе античного поселения Мирмекий под Керчью. Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель Мирмекийской экспедиции, завсектором северного Причерноморья отдела античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

"При раскопках античного городища Мирмекий под Керчью два года назад мы обнаружили новый некрополь, а в этом году вышли на новые захоронения, очень ранние, второй половины VI в до н.э., то есть первой волны греческой колонизации Крымского полуострова. Это очень редкая находка", - отметил Бутягин.

По его словам, подобных ранних греческих захоронений было найдено в Крыму около десятка, в основном, до 1917 года. Необычной стала первая вскрытая гробница, небольших размеров, примерно 70 на 40 см, оказавшаяся пустой.

"Необычного в ней две вещи: во-первых, она очень редкая для своего времени, так как высечена из цельного куска камня, а не сложена из каменных плиток. Второе, что удивительно, что внутри там ничего нет. Причем гробница точно не была разграблена, она была надежно перекрыта каменной плитой. Это нас удивило, впервые такое встречается", - рассказал ученый.

Предположительно, захоронение могло носить символичный характер, или там был захоронен пепел. Ученые будут устанавливать, встречались ли подобные захоронения того периода ранее, может быть, на месте других античных городов.

Мирмекий - античный город, основанный ионийскими греками в середине VI века до н. э. на берегу Керченского пролива, входивший в состав Боспорского царства. Располагался к востоку от Пантикапея (современный мыс Карантинный в черте города Керчь). Является объектом культурного наследия федерального значения. С 1999 года там работает Мирмекийская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа.