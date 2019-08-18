Эксперт: онлайн-картографирование и географы Арктики будут востребованы в будущем

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Онлайн-картографирование и арктическая география будут востребованными географическими специальностями в будущем, наряду с географией агропромышленного комплекса и исследованиями мирового океана. Об этом ТАСС в День географа сообщил первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества (РГО) Илья Гуров.

"За последние 5-10 лет появилась целая сфера, связанная с электронным онлайн-картографированием, причем количество геосервисов резко увеличивается с каждым годом. Это, наверное, самая прикладная, высокооплачиваемая и востребованная в ближайшем будущем область. Конечно, всегда ценились и будут цениться в нашей стране географы, специализирующиеся на Арктике и Антарктике. Второе дыхание сейчас получили направления географии, связанные с агропромышленным комплексом", - сказал он.

По мнению Гурова, в ближайшем будущем будет активно развиваться военная география, география мирового океана в области глубоководных исследований, а также космическая география.

День географа в 2019 году в России отмечают впервые. Установить этот профессиональный праздник в день основания Русского географического общества поручил в мае правительству РФ президент Владимир Путин.