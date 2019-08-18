РГО и ВМФ повторят маршрут Беллинсгаузена и Лазарева к 200-летию открытия Антарктиды

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Русское географическое общество (РГО) совместно с ВМФ России проведет экспедицию к Антарктиде по маршруту Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, два века назад открывших самый южный континент. Также будут продолжены раскопки скифского кургана Туннуг в Туве и изучение Курильских островов, рассказал ТАСС глава департамента экспедиционной деятельности Исполнительной дирекции РГО Сергей Чечулин по случаю Дня географа, который отмечается 18 августа.

День географа в России отмечается на официальном уровне впервые в истории страны. В качестве праздничной даты выбран день основания РГО, которое ведет свою историю с 1845 года и является одним из старейших в мире научных обществ. С 2009 года президентом общества является глава Минобороны России Сергей Шойгу, попечительский совет возглавляет президент РФ Владимир Путин.

Учредить профессиональный праздник российских географов Путин распорядился 16 мая 2019 года, тогда же правительству было поручено представить проект указа о почетном звании "Заслуженный географ РФ".

Антарктида: по маршруту первооткрывателей

"В декабре 2019 года - июне 2020 года при участии РГО пройдет экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Океанографическое исследовательское судно Гидрографической службы ВМФ России "Адмирал Владимирский" выйдет из Кронштадта 3 декабря и направится в Антарктиду, во многом повторяя маршрут судов Беллинсгаузена и Лазарева", - сообщил Чечулин.

По пути судно на несколько дней зайдет в порты Лиссабона и Рио-де-Жанейро, где будут организованы встречи с общественностью, в том числе представителями русскоязычных общин. На борту судна гостям покажут фотовыставку РГО "Самая красивая страна" с лучшими снимками России. Затем "Адмирал Владимирский" отправится на российскую антарктическую станцию "Беллинсгаузен", где 27-29 января 2020 года пройдут праздничные мероприятия с установкой памятной доски, а также прием на борту судна полярников с находящихся рядом научных станций, рассказал собеседник агентства.

"После этого участники экспедиции более чем два месяца будут проводить научные исследования в районе Антарктиды: запланированы обширные гидрографические работы в море Беллинсгаузена, а также уточнение местоположения Южного магнитного полюса в море Дюрвиля. В этот период планируется, в частности, провести океанографические и гидрометеорологические исследования в омывающих Антарктиду морях. В перерыве между исследованиями "Адмирал Владимирский" пополнит запасы в чилийском порту Пунта-Аренас на побережье Магелланова пролива. По окончании работ в антарктических морях исследовательское судно пересечет Индийский океан и совершит заход в порт Виктория на Сейшельских островах, где оно уже швартовалось во время антарктического плавания в декабре 2015 года", - сказал представитель РГО.

Затем судно пополнит запасы в Порт-Судане, пройдет Суэцким каналом и через Средиземное море в Атлантический океан и оттуда, следуя вдоль побережья Европы, вернется в родной Кронштадт в первых числах июня, добавил Чечулин.

По его словам, на судно будет направлена группа добровольцев РГО, имеющих научные программы по маршруту экспедиции, основным направлением исследований станет изучение магнитного поля Земли, в том числе в районе Южного магнитного полюса. "Добровольцы в научную группу будут отобраны в рамках всероссийского конкурса, который будет объявлен в ближайшие дни. В течение месяца желающие смогут подать заявки, после чего в течение двух недель будут определены победители, которые и отправятся в экспедицию. Также прорабатывается возможность съемок в экспедиции документального фильма", - сообщил собеседник агентства.

Тува: скифский курган на вечной мерзлоте

Продолжатся в 2020 году и раскопки одного из древнейших памятников скифской археологии - кургана Туннуг на севере Тувы, рассказал глава департамента РГО. "Третий полевой сезон комплексной археолого-географической экспедиции на Туннуге планируется провести в три смены - с июня по август 2020 года. По мнению наших партнеров, ученых-археологов, работы на этом памятнике продлятся до 2022 года", - уточнил Чечулин.

По его словам, археологические работы на Туннуге стали возможны благодаря объединению усилий РГО, взявшего на себя функцию организатора экспедиции и привлекшего добровольцев, петербургского Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, направившего в экспедицию сильную команду ученых, и Экспедиционного центра Минобороны России, предоставившего необходимую технику, а также благодаря всесторонней помощи властей Тувы.

"Еще до начала сезона 2018 года мы выбрали неподалеку от кургана участок земли, где возвели стационарный экспедиционный лагерь, который может принять до 150 участников одновременно. В лагере обеспечены промышленное и автономное энергоснабжение, мобильная связь и доступ к интернету, оборудованы собственная глубинная скважина с минеральной водой, кухонный блок и столовая, баня с горячим водоснабжением и несколько спортплощадок. В нынешнем сезоне мы комфортно разместили в палатках 270 добровольцев. Если потребуется, будем готовы принять и больше", - добавил собеседник агентства.

Курган Туннуг расположен в 10 км от села Аржаан Пий-Хемского района Тувы. Ближайшая крупная транспортная магистраль - федеральная автодорога "Енисей" - находится примерно в 30 км. В этой котловине, зажатой между Куртушибинским и Уюкским хребтами в отрогах Западных Саян, располагается так называемая Долина царей со множеством скифских курганов IX-VII вв. до н. э. Курган Аржан-1 был изучен в 1970-е годы экспедицией ленинградского профессора Михаила Грязнова, а курган Аржан-2, где в начале 2000-х было найдено более 20 кг золотых изделий в скифском "зверином стиле", - российско-германской экспедицией Константина Чугунова, Германа Парцингера и Анатолия Наглера.

Туннуг обнаружили в 1971 году, он упоминается в монографии Грязнова "Аржан. Царский курган раннескифского времени". По предварительным данным, он относится к тому же времени, что и Аржан-1 - самый ранний из исследованных на сегодня скифских царских курганов, созданный на рубеже IX-VIII веков до н.э. Благодаря тому, что Туннуг находится в труднодоступной болотистой местности, он не был разграблен, а обнаруженный под глиной и каменной насыпью слой вечной мерзлоты позволяет надеяться на сохранность в том числе тканей и предметов из дерева и кожи.

В 2017 году совместная российско-швейцарская экспедиция провела на кургане предварительную разведку, работы вели Тимур Садыков и Егор Блохин из ИИМК РАН, а также Джино Каспари из Бернского университета. На основании полученных ими данных было принято решение об организации большой многолетней совместной экспедиции, финансирование было организовано с привлечением средств Фонда президентских грантов. В первом полевом сезоне в раскопках на периферии кургана приняли участие 45 специалистов, привлеченных ИИМК РАН, а также 90 добровольцев из России, США, Канады, Великобритании, Латвии, Индии, Эквадора и других стран. В мае 2019 года на Туннуге начался второй сезон раскопок, на помощь ученым за четыре смены приехали уже 270 российских и иностранных волонтеров РГО в возрасте от 18 до 35 лет.

Курилы: остров за островом

Одновременно с работами в "Долине царей" в Восточной Сибири РГО проводит научные исследования на Курилах, напомнил Чечулин. Сейчас там проходит первый сезон долгосрочной комплексной экспедиции "Восточный бастион - Курильская Гряда".

"Ее совместно с [Российским географическим] обществом организовал Экспедиционный центр Минобороны РФ, РГО оказало этому проекту и грантовую поддержку. Нынешний сезон проходит в две смены: первая, в которой приняли участие 95 ученых и добровольцев, сейчас завершает работу на острове Итуруп, участники второй смены вылетают на острова 19 августа. Она пройдет на острове Уруп, в ней планируется участие до 80 исследователей. Добровольцы были отобраны по результатам всероссийского конкурса. Первый полевой сезон курильской экспедиции завершится 20 сентября", - уточнил собеседник агентства.

За это время, продолжил он, будут "комплексно исследованы территории обоих островов и прилегающая акватория" - группы специалистов ведущих научных и образовательных учреждений России уже проводят исследования более чем по 15 направлениям. "В частности, работает поисковая группа, которая уже изучила подземные укрепления японского гарнизона времен Второй мировой войны на Итурупе. В рамках проекта будет создан геопортал, на котором будет размещена полученная в ходе экспедиции информация. Результаты исследований будут использованы в том числе для картографических целей, а также для подготовки работ по ликвидации накопленного экологического ущерба", - отметил собеседник агентства.

На Курилы, отметил Чечулин, была набрана сильная научная команда - географы, экологи, геологи, гидрологи, вулканологи, биологи, ученые других специальностей. "Помимо научных групп в каждую смену экспедиции были отобраны небольшие, до 20 человек, волонтерские группы, преимущественно из студентов, которые помогают ученым и одновременно осваивают методы научных исследований. Участвуют в экспедиции и юнармейцы из разных регионов страны, они занимаются в основном краеведением", - сказал глава экспедиционного департамента РГО.

По его словам, в следующем году запланирован второй полевой сезон. "Экспедиция рассчитана до 2025 года, за это время мы с коллегами планируем исследовать все острова Курильской гряды. Двигаться предполагаем с юга на север в сторону Камчатки. Результатом исследований должны стать документально оформленные предложения по дальнейшему развитию инфраструктуры Курильских островов, чтобы Россия развивала эту удаленную часть своей территории в том темпе и в тех направлениях, в которых это более всего необходимо", - добавил собеседник агентства.