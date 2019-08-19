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Голикова возглавила Совет по созданию центров мирового уровня по научным приоритетам

Ее заместителями стали глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков, президент Российской академии наук Александр Сергеев и ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав Совета по господдержке создания центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития, председателем которого назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно целям нацпроекта "Наука", к концу 2020 года должно быть создано не менее четырех международных математических центров и не менее трех центров геномных исследований мирового уровня. К концу 2021 года - не менее трех научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития с участием российских и зарубежных ведущих ученых.

"Утвердить прилагаемый состав Совета по господдержке создания центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития", - говорится в документе.

Согласно прилагаемому списку, совет возглавила Голикова. Ее заместителями назначены глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков, президент Российской академии наук Александр Сергеев и ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Также в совет вошли первый замглавы Минобрнауки Григорий Трубников, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко, вице-президент РАН Алексей Хохлов и другие.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно).

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Медведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияКотюков, Михаил МихайловичСадовничий, Виктор АнтоновичКовальчук, Михаил ВалентиновичСергеев, Александр МихайловичПанченко, Владислав ЯковлевичХохлов, Алексей Ремович
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