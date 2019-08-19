Ученые из Казани создают программный продукт для обработки исследований нефтяных скважин

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) совместно с ПАО "Татнефть" разрабатывают программный продукт на основе машинного обучения для интерпретации геофизических исследований нефтяных скважин. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по инновационной деятельности института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Владислав Судаков.

"Совместно с ПАО "Татнефть" мы делаем полноценный программный продукт на основе нейронных сетей, который позволит проводить интерпретацию исследований скважин. На текущий момент сама "начинка" уже готова, ведутся работы над пользовательским интерфейсом", - сказал он, уточнив, что разработку назвали "Гиснейро" (ГИС - геофизические исследования скважин, "нейро" - нейросетевые алгоритмы, - прим. ТАСС).

Ранее ученые Казанского университета совместно с ПАО "Татнефть" реализовали первую пробную фазу разработки. Ее задачей было показать потенциал использования нейросетей при оптимизации процессов в нефтедобыче. В рамках этого проекта специалисты создали программный продукт, способный интеллектуально обрабатывать огромный объем скважинных данных, получаемый в процессе всей "жизни" скважин - от их бурения, использования и ликвидации, при необходимости.

"На каждую скважину имеется информация по десяткам видов геофизических исследований и технических мероприятий. Перед нами стояла задача оптимизации обработки этих данных для 4.5 тыс. скважин с использованием машинного обучения. Мы с командой подобрали нейросетевой алгоритм, который помог ускорить этот процесс в десятки раз", - сказал Судаков.

По его словам, несколько специалистов в короткий срок с помощью алгоритма смогли с высоким качеством обработать более 96% скважин. Остальные скважины нуждаются в использовании более сложных алгоритмов, что обычно связано с наличием крупных ошибок в данных или уникальным геологическим строением. Алгоритм был применен на участке Ромашкинского нефтяного месторождения.

Коммерциализация разработки

Ученые КФУ совместно со специалистами ПАО "Татнефть" планируют коммерциализировать один из готовых проектов, касающихся нефтяных скважин, где также применяются алгоритмы машинного обучения. По словам Судакова, компания ежегодно бурит большое число скважин различного назначения.

Чрезвычайно актуальной является задача размещения устьев этих скважин при заданном местоположении их забоя. Для обеспечения высокой скорости бурения скважин и их низкой стоимости, из одного куста (положения бурового станка, - прим. ТАСС) обычно бурится несколько скважин. На оптимизацию расположения этих кустов на поверхности влияет множество параметров технического, экономического, экологического, геологического и даже социального характера, уточнил Судаков.

"Мы анализируем детальный рельеф земной поверхности в цифровом виде, у нас есть вся информация о трубопроводах, поселках, реках, оврагах. То есть, огромный объем разнородной информации необходимо достаточно быстро обработать. Даже с помощью специальных программных пакетов целой команде сотрудников для этого понадобятся значительные временные ресурсы. А алгоритм на основе машинного обучения сможет сделать это буквально за сутки", - сказал Судаков.

По его словам, программный продукт позволяет эффективно распределить время специалистов, которые смогут анализировать результаты, полученные с использованием алгоритмов машинного обучения. Кроме того, есть возможность дальнейшего совершенствования разработанных алгоритмов на основе их обучения на большом числе примеров, отметил Судаков.

О ПАО "Татнефть"

ПАО "Татнефть" - пятая по объемам добычи нефти среди российских компаний по итогам 2018 г. Основной акционер ПАО "Татнефть" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 34% акций, среди них нет владельцев более 5% уставного капитала.