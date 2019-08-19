Минобрнауки РФ получило более 430 заявок на конкурс мегагрантов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 430 заявок поступило для участия в седьмом конкурсе "мегагрантов", победители которого получат на свои исследования до 90 млн рублей. Конкурс составляет более 10 заявок на грант, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Прием заявок на участие в седьмом конкурсе на получение "мегагрантов" завершился 1 августа 2019 года. Поступило 433 заявки (конкурс составляет более 10 заявок на грант) из 52 регионов России, в том числе 323 заявки от вузов и 110 заявок от научных организаций. Итоги конкурса Минобрнауки России планирует подвести до 1 ноября 2019 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что конкурс проводится в рамках национального проекта "Наука".

Заявки на конкурс принимались с 20 июня от научных групп. Гранты в размере до 90 млн рублей каждый будут выделены на проведение научных исследований для выполнения задач по приоритетам научно-технологического развития России, необходимых для развития инновационной экономики стран, а также на подготовку высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении таких задач. Победители конкурса должны выполнить исследования в 2019-2021 годах.

"Одной из главных особенностей нового конкурса на получение "мегагрантов" является создание под руководством ведущего ученого в структуре образовательной организации высшего образования или научной организации, на базе которой проводится научное исследование, исследовательской лаборатории мирового уровня для осуществления деятельности по направлению научного исследования", - пояснили в пресс-службе.

По данным Минобрнауки, в результате реализации постановления правительства РФ об учреждении "мегагрантов" к 2019 году в стране организовано 236 лабораторий международного класса, возглавляемых ведущими в своей области учеными со всего мира. Около 60% сотрудников этих лабораторий - молодые ученые в возрасте до 39 лет. Ежегодно порядка двух тысяч молодых исследователей проходят через научную школу лабораторий "мегагрантов". В 2018 году это цифра составила 2490 человек.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.