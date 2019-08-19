Российские ученые нашли в буром угле вещества для борьбы с вирусом клещевого энцефалита

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Группа ученых из России нашла в буром угле вещество, способное бороться с вирусом клещевого энцефалита. Полученные данные помогут в разработке новых лекарственных средств от этого опасного для человека вируса, сообщила в понедельник пресс-служба одного из участников исследований, Сколковского института науки и технологий (Сколтеха).

"Ученые из России продемонстрировали новый подход по совместному использованию методов масс-спектрометрии высокого разрешения и хемоинформатики (методов информатики для решения химических проблем - прим. ТАСС) для определения биологически активных молекулярных компонентов гуминовых веществ, извлеченных из угля и нашли вещества с антивирусным действием по отношению к вирусу клещевого энцефалита", - говорится в сообщении.

Многокомпонентные смеси природного происхождения, такие как гуминовые вещества, содержащиеся в почве, угле или торфе, важнейший источник биологически активных соединений. Исследование их состава и выделение из них активных компонентов может помочь в разработке новых лекарственных средств. Однако определить отдельные соединения в таких системах очень трудно. Ученые в настоящее время ведут поиск новых методов, способных отличать и отделять вещества друг от друга.

Один из таких методов разработали ученые из Сколтеха, Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, и МГУ имени М. В. Ломоносова. Они изучили состав гуминовых образцов с помощью технологии масс-спектрометрии высокого разрешения. И установили, что образцы гуминовых веществ блокируют репродукцию одного из самых опасных вирусов для человека вируса клещевого энцефалита.

Авторы исследования применили к полученным данным методы хемоинформатики. И пришли к выводу, что за противовирусную активность в гуминовых образцах отвечают фрагменты флавоноидов и полифенолов известных классов природных соединений, обладающих широким спектром биологической активности.

"Результаты работы могут служить основой для детального исследования молекулярных механизмов биологической активности, проявляемой гуминовыми веществами и другими неразделимыми многокомпонентными смесями природного происхождения для оценки перспективности создания лекарственных средств на их основе", - добавили в пресс-службе.