Котюков призвал ученых из России повышать качество статей для международных журналов

ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 августа. /ТАСС/. Российские ученые должны стремиться к повышению качества своих научных статей, публикуемых в международных журналах. Это позволит повысить их цитируемость на мировом уровне, что является одной из целей национального проекта "Наука", сообщил в понедельник министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в ходе общения с сотрудниками и студентами Горно-Алтайского государственного университета.

"Здесь должна быть абсолютно честная открытая позиция - мы приветствуем рост качества хороших публикаций. Для студентов мы допускаем количественные показатели - это, что называется, их первый подход к снаряду, первый опыт, и здесь могут быть разные журналы, но для профессионалов планка должна быть выше. <…> Важно, чтобы это была хорошая статья, чтобы это был результат научного труда, авторы которого ставят перед собой серьезные задачи. <…> Задача национального проекта "Наука" - увеличить количество российских журналов, цитируемых на международном уровне, до 500. Это почти в два раза. Для этого нужны качественные редколлегии, ответственное отношение к статьям", - сказал министр.

В апреле 2019 года на общем собрании членов Российской академии наук (РАН) Котюков отмечал, что за последнее время российские ученые смогли в два раза увеличить количество научных публикаций, которые были размещены в международных журналах и приведены в базах научного цитирования. Однако эта динамика пока не позволяет России войти в число стран-лидеров, что предусмотрено нацпроектом "Наука".

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В РФ должны быть созданы привлекательные условия для российских и зарубежных ученых, а также для молодых перспективных исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. Кроме того, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.