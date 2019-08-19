Ученые разработали новый метод диагностики меланомы

СИДНЕЙ, 19 августа. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Ученые из университета Квинсленда (северо-восток Австралии) нашли способ оценки риска развития меланомы. Как рассказали исследователи, им удалось выявить генетическую предрасположенность к развитию рака кожи и понять, как его диагностировать, основываясь на количестве родинок на теле пациента.

Как отметил микробиолог, доцент университета Рик Штурм, его команда обнаружила ряд специфических вариаций генов, оказывающих влияние на количество родинок разных типов, а также на вероятность их перерождения в злокачественные новообразования. "По сути, мы выявили несколько категорий родинок и создали метод диагностики, при котором врач-дерматолог, основываясь на количестве родинок каждой категории, может определить общий риск появления меланомы или других видов рака кожи у пациента. Как показали наши исследования, люди, у которых больше неспецифических родинок, имеют более высокий риск появления меланомы, и этот риск возрастет на 2% с каждой новой неспецифической родинкой на теле пациента", - пояснил Штурм.

Исследование, которое длилось более девяти лет и включало анализ данных 1,2 тыс. пациентов, стало основой для масштабных генетических тестов. "Мы обнаружили четыре основных генетических вариации, каждая из которых отвечает за количество родинок и их дальнейшую способность к перерождению. На основе сопоставления диагнозов пациентов и течения их болезни, удалось выявить четкую связь между показателями регуляторного фактора интерферона 4 (IRF4) и повышенной способностью родинок к перерождению, что позволило обеспечить более точный прогноз развития болезни", - добавил ученый.

Результаты исследования, опубликованные в журнале "Исследовательская дерматология" (Journal of Investigative Dermatology), лягут в основу масштабного клинического испытания в больницах Австралии и ученые убеждены, что это обеспечит новый уровень диагностики меланомы, а значит и более благоприятный прогноз в излечении этого заболевания.