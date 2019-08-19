Российские ученые нашли способ создания новых углеродных материалов из красителя

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Ученые из Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) нашли способ создания новых углеродных материалов из ароматического соединения перинон, которое широко используется в промышленности в качестве красителя. Результаты исследования найдут применение при создании новых кристаллических углеродных материалов, а также композитов, сорбентов для очистки воды и воздуха на их основе, в органической электронике, медицине и других областях, сообщили в понедельник ТАСС в отделе стратегических коммуникаций университета.

"Мы показали, что перинон может существовать не только в виде разупорядоченной кристаллической решетки, но и в двух упорядоченных модификациях, которые были нами получены. Однако особый интерес перинон представляет для нас как крупная плоская молекула, из которой могут быть созданы новые углеродные материалы. Получение нового класса кристаллических углеродных материалов приведет к очередному мощному толчку развития материаловедения и всей химии в целом, так же, как это было после открытия фуллеренов и углеродных нанотрубок", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника кафедры материаловедения и физико-химии материалов, инженера-исследователя НОЦ "Нанотехнологии" ЮУрГУ Дмитрия Жеребцова.

Главная задача ученых в настоящее время - предотвратить разрушение крупных молекул в процессе термолиза. Чтобы избежать потери кристаллической структуры при нагревании, необходимо ввести в такую молекулу специфические функциональные группы, которые еще до достижения температуры плавления "сошьют" между собой все молекулы кристалла в общий углеродный каркас. Достижение данной цели позволит ученым получить новые кристаллические углеродные материалы.

По прогнозам ученых, комбинация полезных свойств таких материалов позволит их использовать в аккумуляторах, топливных элементах, например, водородных. Также они могут найти применение в солнечной энергетике, отмечается в сообщении.

Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials, индексируемом базами данных Scopus и Web of Science.