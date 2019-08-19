Минобрнауки обяжет заведующих лабораторией присутствовать на работе минимум 90 дней в год

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ разработало проект приказа о минимальном сроке присутствия ведущего ученого в лаборатории научной или образовательной организации, и предлагает установить этот срок в не менее 90 дней в год. Проект соответствующего документа опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Определить минимальный срок очного присутствия ведущего ученого в лаборатории научной (образовательной) организации - 90 дней (суммарно) в каждом календарном году проведения научного исследования, с возможностью увеличения Минобрнауки РФ указанного срока при определении условий конкурса в зависимости от категории ведущего ученого, привлекаемого научной (образовательной) организацией, а также условий проведения научного исследования", - говорится в проекте документа.

Отмечается, что проект приказа "Об определении минимального срока очного присутствия ведущего ученого в лаборатории научной (образовательной) организации" разработан в соответствии с правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах РФ. Правила были утверждена правительством РФ 8 мая 2019 года.