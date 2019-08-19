Минобрнауки высказало замечания к работе более 320 диссертационных советов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 320 диссертационных советов из 1781 не достигли в 2018 году установленных дорожной картой критериев, главное замечание - низкое число опубликованных научных статей членами диссертационных советов. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"В целях информирования научных и образовательных организаций, на базе которых созданы диссертационные советы, о необходимости принятия мер, направленных на выполнение целевых индикаторов Дорожной карты, на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) опубликованы списки советов, не достигших критериальных значений в 2018 году. Присутствие диссертационного совета в указанных списках не означает автоматическое приостановление или прекращение его деятельности", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что характер санкций к названным советам, в том числе вопрос о приостановлении или прекращении их деятельности, будет принят позднее на основании соответствующих рекомендаций ВАК.

Согласно опубликованному списку на сайте ВАК, не достигли определенных Дорожной картой показателей в 90% 86 диссертационных советов, которые принимают к защите диссертации по математике, физике, химии, металлургии и материаловедению, химическим технологиям, а также электроники. Среди этих советов, в частности, созданные на базе Математического института им. Стеклова Российской академии наук (РАН), Института аналитического приборостроения РАН, Института ядерных исследования РАН и так далее.

Не достигли определенных Дорожной картой показателей в 70% 200 диссертационных советов, которые принимают к защите диссертации по всем специальностям, за исключением математики, физики, химии, металлургии и материаловедения, химической технологии и электроники. В частности, это советы на базе Российского научного центра хирургии имени Петровского, Института русского языка имени Виноградова РАН, Московского авиационного института, Южного федерального университета и так далее.

Еще 38 диссертационных советов, которые принимают к защите диссертации как по математике, физике, химии, металлургии и материаловедению, химической технологии и электронике, так и по другим направлениям, не достигли определенных Дорожной картой показателей в 90% и в 70% соответственно. В их числе советы, созданные на базе, например, Института вычислительной математики РАН, Института космических исследований РАН, Сибирского федерального университета, МГТУ имени Баумана, МФТИ и ряда других.

Основные замечания к диссоветам

По данным министерства, ряд диссоветов не достиг установленных Дорожной картой значений, в связи с несоответствием членов диссертационных советов требованиям к публикационной активности за последние пять лет.

"В частности, в некоторых советах отмечается превышение допустимой доли членов, имеющих недостаточное количество публикаций в изданиях, включенных в международные цитатно-аналитические базы данных, статей в журналах из перечня рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК, а также монографий, а в некоторых случаях - более чем на половину", - ответили в пресс-службе на вопрос об основных замечаниях к диссертационным советам.

В министерстве особенно отметили, что недостаточное количество публикаций в международных базах данных (Web of Science, Scopus и других, рекомендованных ВАК) у 22% членов диссертационного совета. При этом по сравнению с 2015 годом ситуация улучшилась - тогда не соответствовали этим требованиям 49% членов диссертационных советов.

"В целом средняя степень соответствия членов диссертационных советов критериальным требованиям ВАК увеличилась с 49,9% в 2015 году до 79,6% в 2018 году", - добавили в Минобрнауки.

О дорожной карте

ВАК в июне 2015 года утвердила требования к результативности научной деятельности членов диссертационного совета. В основу этой оценки положены показатели их числа публикаций за последние пять лет в изданиях, включенных в международные цитатно-аналитические базы данных, в журналах из перечня рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК, и монографий.

При этом требования к количеству публикаций зависят от отрасли знания. Например, для технических наук у члена диссертационного совета по научной специальности, которую он представляет в совете, за пять лет должно быть опубликовано не менее двух научных работ в журналах, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных, и не менее пяти публикаций в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий.

Дорожная карта по оптимизации сети диссертационных советов призвана поэтапно привести в соответствие действующую сеть советов к установленным ВАК требованиям. В настоящее время диссертационные советы открываются при соответствии не менее чем 90% кандидатов в члены диссертационного совета требованиям ВАК. Это позволяет не допустить создание и работу диссертационных советов на базе организаций, не обладающих достаточным научным и кадровым потенциалом", - пояснили в Минобрнауки.

При этом для большинства действующих диссертационных советов Дорожной картой, в качестве промежуточного результата, было установлено довести уровень соответствия членов диссертационных советов установленным ВАК критериям не менее чем на 70% к 31 декабря 2018 года.

"Механизм Дорожной карты необходим для подготовки взвешенных решений ВАК и Минобрнауки России о прекращении работы диссертационных советов. При этом на текущем этапе ВАК рекомендовано прекращение деятельности диссертационных советов, не обеспечивших достижение членами этих советов показателей публикационной активности более чем на 35%", - пояснили в Минобрнауки.