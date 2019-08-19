Минобрнауки рассчитывает на создание НОЦ на Северном Кавказе

ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 августа. /ТАСС/. Создание научно-образовательного центра (НОЦ) предполагается на территории Северного Кавказа, сообщил ТАСС министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в ходе посещения Горно-Алтайского государственного университета в Республике Алтай.

"Мы исходим из того, что на Северном Кавказе научно-образовательный центр точно может появиться. Будет это Ставрополье или какой-то другой регион - решит конкурс. По решению правительства научно-образовательные центры будут отбираться на конкурсной основе", - сказал он.

При этом министр отметил, что в ходе визита в начале 2019 года в Ставропольский край создание НОЦ обсуждалось с губернатором региона Владимиром Владимировым.

Национальный проект "Наука" разрабатывается в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Согласно указу, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку требуется создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена на не менее чем 50%.