Бронзовые украшения возрастом около 3 тыс. лет обнаружили на раскопках в КБР

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Российские археологи в Кабардино-Балкарии обнаружили набор бронзовых украшений возрастом около 3 тыс. лет, сообщила в понедельник ТАСС начальник Объединенной Северокавказской археологической экспедиции Анна Кадиева.

"Сегодня в погребении молодой женщины на могильнике Заюково-3 обнаружен кобанский нагрудный убор из бронзы, относящийся к VIII-VII векам до н. э. На груди располагалось ожерелье, состоявшее из крупных подвесок-бубенчиков, внутри которых видны бронзовые шарики, а также из двух подвесок в виде птиц с головами собак и фигурки оленя. Похожую фигурку находили на могильнике Терезе в Карачаево-Черкесии <...> Однако у нас подобного рода находка появилась впервые", - сказала начальник экспедиции.

По ее словам, в составе нагрудного убора нашли гривну - украшение в виде обруча, а также бронзовые бляшки, которые, вероятно, были нашиты на одежду. Кроме того, в погребении обнаружены однотипные спиральные пронизи - бусины, которые вплетались в волосы либо нашивались на головной убор. "Все эти предметы примечательны исключительно в совокупности. Начиная с июня, когда мы начали полевой сезон, это самая значительная находка на данном памятнике. Видимо, женщина имела высокий социальный статус, раз была похоронена с таким набором украшений", - добавила Кадиева.

О кобанской культурно-археологической области и Северо-Кавказской экспедиции

Кобанская культурно-археологическая область существовала в XIII/XII - IV веках до н. э., в эпоху позднего бронзового и раннего железного веков. Она локализуется на территории современных Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечни, а также в прилегающих к Главному Кавказскому хребту районах Грузии и Южной Осетии. Кобанская культурно-археологическая область входила в состав крупной археологической производственной общности - Кавказской металлургической провинции.

Объединенная Северокавказская археологическая экспедиция работает с 2014 года. Специалисты Государственного исторического музея, исторического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета и Института археологии Российской академии наук проводят раскопки на могильнике Заюково-3 в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на высоте 900-1000 м над уровнем моря.

Могильник, известный среди местных жителей как "кладбище нартов", расположен на мысу над рекой Гунделен и состоит из трех объектов - грунтового могильника (VIII века до н. э. - VIII века н. э.), поселения Гунделен сарматского времени и скального могильника Гунделен-2 (VIII - XI веков). Некрополь действовал более 1,5 тыс. лет - с VIII века до н. э. до VII века н. э., он охватывает кобанскую, сарматскую и аланскую эпохи. Сейчас исследовано 158 погребений. Участки некрополя имели небольшую площадь, и зачастую умерших хоронили так, что дно одного погребения оказывалось перекрытием другого, более раннего. Исследование осложняется тем, что катакомбы сарматского и аланского времени расположены под погребениями кобанского периода.