Ученые повысили эффективность получения лютеция-177 для создания нового радиофармпрепарата

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разработали новый метод выделения радиоизотопа лютеция-177, способного подавлять рост раковых опухолей. Авторы исследования намерены создать на его основе новый радиофармпрепарат, сообщила в понедельник пресс-служба НИЦ "Курчатовский институт".

Лютеций-177 считается перспективным радионуклидом для направления терапии рака, в котором используются "меченые" антитела и пептиды, помогающие доставлять лекарство в пораженные области без ущерба для здоровых тканей и органов. Один из традиционных методов получения лютеция-177 - это облучение в реакторе стабильного изотопа лютеция-176, однако в этом случае удельная активность препарата снижается. Авторы научной работы смогли создать эффективный метод получения радионуклида, при котором лютеций-177 выделяется из облученного на нейтронном реакторе иттербия-176, и начать разработку эффективного радиофармпрепарата на его основе.

"Сотрудники НИЦ "Курчатовский институт" предложили электрохимический метод выделения радиоизотопа лютеций-177 из облученного в нейтронном реакторе иттербия-176. Методика позволяет получать до нескольких кюри "очищенного" радионуклида, которым можно метить биоорганические молекулы и в перспективе использовать их для визуализации и лечения раковых опухолей", - говорится в сообщении.

Полученный новым способом лютеций-177 прошел испытания на животных. У грызунов, которым внутривенно вводили препарат, "наблюдалось стабильное подавление роста опухоли", сообщила пресс-служба НИЦ "Курчатовский институт". Исследователи также отметили, что при проведении лечения здоровые органы животных не пострадали.

"В случае успешного завершения работ будет получен первый в России радиоиммунный препарат с лютецием-177 для терапии рака груди, печени, простаты, кожных покровов, а также других заболеваний", - считает заместитель руководителя Курчатовского комплекса физико-химических технологий Дмитрий Чувилин, чьи слова приводятся в сообщении.