Ученые обследовали шхуну, возившую стройматериалы для курортов Крыма около 100 лет назад

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Ученые осмотрели шхуну, которая затонула недалеко от Ялты около века назад и ранее не была исследована археологами. Предположительно, она возила строительный камень для курортов юга Крыма, сообщил ТАСС в понедельник старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

"Во время обследования дна в сотрудничестве с морским центром "Акватекс" при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата Севастопольского университета были осмотрены два объекта. Один из них - парусная шхуна конца XIX - начала XX вв., которая перевозила стройматералы. Видны каменные блоки, которые, вероятно, предназначались для строительства. Скорее всего, она из Инкермана (район Севастополя, где издревле добывали белый камень для строительства) ходила на южное побережье Крыма", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ученые также осмотрели советское судно, затонувшее в годы Второй мировой войны с расположенной на верхней палубе автомобильной техникой. Оба объекта уже были известны местным дайверам, однако ученые ранее их не обследовали. В следующем году археологи планируют сделать научное описание объектов.

По его словам, оба судна обнаружены в рамках экспедиции по поиску теплохода "Армения", который в 1941 году должен был эвакуировать из Крыма раненных солдат и семьи сотрудников "Артека", но затонул около Ялты. Трагедия унесла, по разным оценкам, от 7 тыс. до 10 тыс. жизней, но место крушения теплохода до сих пор неизвестно. Ранее сообщалось, что экспедиция начала работу в мае, в ней участвуют российские ученые и воспитанники международного центра "Артек".

Лебединский сообщил, что работы по поиску "Армении" будут продолжены. "Будем обследовать дно на глубинах 1,5-2 км, где с большой долей вероятности может находиться место крушения "Армении", - пояснил он.

В пресс-службе Севастопольского государственного университета, под эгидой которого проводится экспедиция, журналистам сообщили, что в ближайшее время к исследованиям планируют подключиться ученые из Центра морских исследований Московского государственного университета.