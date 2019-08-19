Сотрудники Эрмитажа обнаружили на Дону древнейшую в Восточной Европе глиняную посуду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Нижнедонская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа во время раскопок неолитических поселений в районе Поречного острова нашла древнейшие образцы глиняной посуды, которая изготавливалась и использовалась рыбаками. Об этом рассказала ТАСС в понедельник начальник экспедиции, младший научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Екатерина Долбунова.

Раскопки памятника Ракушечный Яр в Ростовской области проводятся Эрмитажем совместно с Донским археологическим обществом в течение пяти лет. "В этом году нам удалось заложить очень большой раскоп, это позволило проследить историю совершенно разных поселений на одном и том же месте - на территории острова Поречного на протяжении нескольких сотен лет. По берегам водоемов 6-7 тыс. лет назад жили древние рыболовы, которые здесь делали сети, ловили рыбу, причем это были огромные особи от 2 до 4 метров: сом, судак, сазан - очень ценные породы рыбы. Здесь же они изготавливали глиняную посуду, и в числе интересных находок - одни из древнейших на сегодняшний день образцов глиняной посуды на территории Восточной Европы", - сообщила Долбунова.

По словам археолога, с этнической точки зрения пока нет точных сведений о людях, населявших эту территорию в древности, есть предположение, что они пришли с Ближнего Востока. Но род их занятий понятен по археологическим находкам. Это были рыбаки, которые приходили к берегам на сезонный промысел, там же изготавливали глиняную посуду из местного сырья.

"Что касается посуды, это очень разработанный комплекс, здесь существует целый набор, керамический сервиз - это небольшие сосудики, начиная практически от рюмочек на 30 г и целая серия мисок. Химические анализы, которые были сделаны, показали, что чашки использовались для изготовления очень жирного рыбного бульона, в них варились судак и осетр", - рассказала Долбунова. По ее словам, исследования посуды проводятся совместно с коллегами из Британского музея.

Во время раскопок на Дону также было установлено, что древние жители этих мест, помимо рыболовства, занимались скотоводством - на месте поселения найдены многочисленные кости домашних животных. Все находки будут исследованы с помощью современных методов в кабинетных условиях. Раскопки планируется продолжить в следующем году. По оценке археолога, "этот памятник уникальный, он занимает особое место в системе неолита всей Восточной Европы".