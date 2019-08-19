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РАН сможет учреждать почетные звания и присваивать их выдающимся деятелям

Принимать такие решения будет президиум РАН

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Проект постановления правительства РФ "О внесении изменения в устав федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" размещен в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается дополнить перечень видов деятельности РАН, в частности, академия сможет учреждать почетные звания и присваивать. Как планируется, принимать решение о присвоении звания "почетный профессор Российской академии наук" выдающимся деятелям мировой культуры, государственным и общественным деятелям будет президиум РАН.

Кроме того, формулировка подпункт "б" пункта 8 устава академии меняется с "утверждение в должности и освобождение от должности президента академии" на "согласование кандидатов, выдвинутых на должность президента академии".

Это изменение соответствует части 2 статьи 13 Федерального закона от 27 сентября 2013 года "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части полномочий правительства Российской Федерации по согласованию кандидатов, выдвинутых на должность президента академии", отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

На данном этапе проводятся общественное обсуждение и экспертиза документа.

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