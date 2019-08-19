Специалисты из РФ победили в конкурсе на изучение топливных осколков АЭС "Фукусима-Дайичи"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. АО "Техснабэкспорт" совместно с учеными из других институтов выиграли конкурс, объявленный Mitsubishi Research Institute (Япония), и проведут новые исследования по изучению изменений свойств кориума (топливных осколков) АЭС "Фукусима-1" ("Фукусима-Дайичи"). Результатом работы станет комплексный прогноз изменения свойств кориума со временем. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба АО "Техснабэкспорт".

"АО "Техснабэкспорт" (Общество) совместно с АО "ГНЦ "Научно-исследовательским институтом атомных реакторов" (НИИАР) и АО "Радиевый институт им. В. Г. Хлопина" стало победителем объявленного Mitsubishi Research Institute, Inc. (Япония) тендера на проведение дальнейших исследований по изучению изменений свойств кориума (топливных осколков) в процессе старения", - говорится в сообщении.

В рамках рассчитанного на два года проекта предполагается сформировать комплексный прогноз изменения свойств кориума АЭС "Фукусима-Дайичи" в процессе старения при извлечении, транспортировании и хранении.

Исследование, как отмечается в сообщении, станет продолжением завершенных в марте 2019 года организациями Росатом совместно с Институтом геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (РАН) работ по изучению образцов кориума и лав Чернобыльской АЭС и изготовлению модельных образцов топливных осколков АЭС "Фукусима-Дайичи".

"Организации госкорпорации "Росатом", располагающие развитой исследовательской инфраструктурой и имеющие необходимые компетенции, на регулярной основе участвуют в реализации проектов, результаты которых предназначены для использования при ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-Дайичи", - добавили в "Техснабэкспорте".

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. Согласно плану, полностью снести станцию планируется только к 2040-м годам.