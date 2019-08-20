Путин: достижения российских механиков будут задавать темп развития мировых технологий

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XII Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики в Уфе. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Убежден, что съезд пройдет в творческом, конструктивном ключе, а его рекомендации будут содействовать укреплению весомого потенциала отечественной авиации, медицины, энергетики, оборонно-промышленного комплекса. Будут не только соответствовать темпу мировой технологической трансформации, но и задавать его", - говорится в сообщении.

Форумы ученых-механиков из России и стран СНГ играют большую роль в развитии передовых направлений сферы и позволяют специалистам обсудить проблемы отрасли, отметил глава государства.

"Продолжая славные традиции предшественников, вы вносите важный вклад в решение современных задач механики - одной из фундаментальных наук, обеспечивающих прогресс промышленности и современных технологий", - добавил Путин.

XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики проходит с 19 по 24 августа при поддержке Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования РФ, Российского фонда фундаментальных исследований и правительства региона.