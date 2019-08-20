Ставропольские ученые исследуют геном карачаевских коз для совершенствования породы

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Ученые Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства (ВНИИОК, Ставропольский край) получили грант Российского научного фонда (РНФ) на разработку тестов для геномной селекции коз карачаевской породы. В перспективе эти разработки позволят получать в племенных хозяйствах высокопродуктивных животных, приспособленных к высокогорным пастбищам, сообщила ТАСС директор института Марина Селионова.

"Наши первые исследования показали, что карачаевская порода коз очень сильно отличается от всех остальных, теперь мы должны это доказать - охватить исследованиями большую популяцию, получить репрезентативные исследования и впервые опубликовать их. До этого никто так глубоко эту породу не изучал - хотя эта популяция очень перспективна, ей уделялось незаслуженно малое внимание <…> Проект (получивший грант РНФ - прим. ТАСС) рассчитан на четыре года. За это время мы должны изучить геном данной породы, сопоставить с показателями продуктивности <…> и найти подходы к геномной селекции", - сказала Селионова.

По ее словам, суть исследования состоит в том, чтобы с помощью ДНК-чипа исследовать геном животного и с высокой точностью прогнозировать его дальнейшую племенную ценность. "Задача в том, чтобы оставлять для селекции именно тех животных, которые будут из поколения в поколение с высокой вероятностью передавать свои лучшие качества", - пояснила собеседница агентства.

Общая сумма гранта, полученного ставропольскими учеными, составляет 24 млн рублей - по 6 млн рублей в год. По мнению директора ВНИИОК, результаты научно-исследовательской работы могут дать новый импульс развитию козоводства на Северном Кавказе.

"Сегодня борьба за лучшие породы, генотипы - это такие же высокие технологии, как и при создании новых Mercedes и Audi. А выдающиеся по продуктивности животные - это не меньшая ценность. Если мы получим популяцию животных с высокими продуктивными качествами и размножим ее, они будут экономически выгодны и привлекательны для разведения, в том числе фермерами, которые хотели бы заниматься (козоводством), но пока ограничены в генетическом материале", - сказала Селионова.

Самые высокогорные козы

Карачаевская порода коз, по словам Селионовой, была выбрана для исследования не только как менее изученная по сравнению, например, с оренбургской, алтайской пуховой, дагестанской шерстной и т. д. Распространенные преимущественно на территории Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, где их популяция насчитывает от 4,7 тыс. до 5,2 тыс. особей, эти козы обладают уникальными качествами, которые делают их особенно привлекательными для регионов Северного Кавказа.

"Она [карачаевская порода] может использовать пастбища на уровне 1200 м над уровнем моря и выше, остальные породы не поднимаются на такую высоту. Выше поднимаются только дикие их сородичи - кавказские туры. Между кавказским туром и карачаевской козой постоянно идет обмен генетической информацией, и в этом тоже ее уникальность", - пояснила эксперт.

Она добавила, что использование высокогорных пастбищ делает мясо карачаевских коз незаменимым для диетического и лечебного питания, что также будет востребовано в курортных регионах Северного Кавказа.

"Эти козы пасутся высоко в горах, где другой, чистый воздух, чистя вода, растительность с преобладанием лекарственных трав, барбарис, шиповник <…> Мясо этих коз содержит минимум жиров, его аминокислотный состав совершенно уникален, поэтому оно не только диетическое, но и обладающее целебными свойствами", - отметила собеседница агентства.