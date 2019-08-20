Ученые с помощью мышей пытаются определить причины заикания

ВАШИНГТОН, 20 августа. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Национальный институт здравоохранения США опубликовал исследование о причинах заикания. Ученые пришли к выводу, что нарушение речи, в частности, вызвано недостатком в мозге человека особых клеток - астроцитов. При этом меньше всего таких единиц было на так называемом мозолистом теле - сплетении нервных волокон, соединяющих оба полушария.

Разобраться в проблеме помогли мыши, которым специально вводили мутировавший ген, связанный с заиканием.

"Изучение генетических, молекулярных и клеточных изменений позволило понять причину, - отметил Эндрю Гриффит, научный директор института по изучению коммуникативных расстройств, входящего в структуру Национального института. - Определение локализации участка мозга откроет новые возможности лечения заикания и других дефектов речи".

Одних лишь снимков мозга недостаточно, обратили внимание исследователи, необходим генетический подход, чтобы расшифровать патологию на молекулярном и клеточном уровнях. Сотрудники института выявили, что к изменениям в мозге приводит мутация гена GNPTAB, который потом и ввели грызунам. После чего мыши начали делать длинные паузы при воспроизведении звуков. Изучение ткани их мозга выявило снижение уровня астроцитов, при этом содержание других клеток осталось без изменений. Как уточняют ученые, данные единицы играют важнейшую роль в обеспечении нервных клеток кислородом и нутриентами.