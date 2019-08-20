Менделеевский инжиниринговый центр на базе РХТУ будет специализироваться на "умной" химии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Основными направлениями деятельности Менделеевского инжинирингового центра в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) будут нефтехимия, агрохимия, органический синтез, фармацевтика, радиохимия. Главные задачи центра - создание конкурентоспособных российских технологий и опережающая подготовка кадров для промышленности, сообщила во вторник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Создание конкурентоспособных российских технологий и опережающая подготовка кадров для промышленности - приоритетная задача, поставленная президентом. Справиться с этой задачей призван в том числе инновационный научно-технологический центр "Долина Менделеева", ориентированный на импортозамещение и импортоопережение в области химических технологий. Одним из первых шагов в этом направлении стал Менделеевский инжиниринговый центр. <...> Основные направления деятельности центра сосредоточены на нефтехимии, агрохимии, тонком органическом синтезе, фармацевтике, радиохимии и полимерной химии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественное открытие Менделеевского инжинирингового центра в РХТУ пройдет 21 августа. В церемонии открытия примут участие министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, представители ведомств и бизнеса.

"Менделеевский инжиниринговый центр в Российском химико-технологическом университете - уникальный проект для создания прорывных технологий и продукции в области химической промышленности. Значимо, что открытие центра состоится в Международный год Периодической таблицы химических элементов, когда мировая научная общественность отдает дань заслугам выдающегося русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева", - цитирует пресс-служба Котюкова.

Сотрудники центра, по данным министерства, будут разрабатывать технологии производства препаратов для лечения предынфарктных состояний, продуктов агрохимии и органического синтеза, полимеров, герметиков, реактивов для нефтегазовой промышленности, водоподготовки и других. В распоряжении специалистов - более 80 единиц научного оборудования для элементарного и молекулярного анализа, электронной микроскопии, определения физико-химических показателей твердых веществ и жидкостей, определения размеров нанообъектов.

"Здесь происходит разработка бизнес-проектов полного производственного цикла в области химической технологии, в том числе и технологии получения отечественных фармсубстанций и стандартов спецхимии. По сути, в нашем инжиниринговом центре рождается новая "умная" химия", - приводятся в сообщении слова ректора РХТУ Александра Мажуги.