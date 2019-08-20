Ученые разработали микроробота, имитирующего движение улитки

ШАНХАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Китайским и польским ученым удалось совместно разработать микроробота, который перемещается по разным поверхностям, имитируя адгезивное движение улитки. Соответствующими исследованиями, как сообщает информационный ресурс "Чжунго синьвэньван", занимались специалисты из Сианьского университета Цзяотун-Ливерпуль в Сучжоу (восточная провинция Цзянсу) и Варшавского университета.

Мягкий 10-миллимитровый робот питается энергией от лазерного луча и способен, подобно улитке или слизню, перемещаться по вертикальным поверхностям, включая стекло, как вверх, так и вниз. Этот робот-улитка ползает примерно в 50 раз медленнее, чем настоящие улитки сопоставимого размера. Скорость его перемещения составляет всего несколько миллиметров в минуту.

При изготовлении микроробота использовался материал под названием эластомер, состоящий из жидкокристаллических частиц. Эти частицы приводятся в движение засчет источника энергии - в данном случае лазерного луча. Для того, чтобы робот-улитка смог перемещаться по вертикальным поверхностям, учеными был создан искусственный слой слизи из глицерина. Все это дает ему преимущество в плане сцепления с поверхностью перед остальными, которые используют несколько придатков для перемещения.

Как считают ученые, данная жидкокристаллическая эластомерная технология открывает новые возможности для микромеханики и изучения адгезивного движения. Исследователи в разных странах мира черпают вдохновение из дикой природы для создания микророботов. В настоящее время уже существуют роботы, которые имитируют, к примеру, движение гусениц, червей или ящериц. В перспективе такие устройства смогут сыграть важную роль в решении сложных промышленных задач в труднодоступных местах, например, внутри сложной конструкции авиационных двигателей.