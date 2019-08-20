Российские ученые нашли вещество для борьбы с лекарственно-устойчивым туберкулезом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ученые из Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) совместно с коллегами из Института органического синтеза имени И. Я. Постовского и Института общей генетики имени Н. И. Вавилова синтезировала ряд соединений, которые могут помочь в борьбе с формами туберкулеза, устойчивым к лекарствам. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УрФУ.

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"Для борьбы с туберкулезом команда химиков из УрФУ совместно с коллегами из Института органического синтеза имени И. Я. Постовского и Института общей генетики имени Н. И. Вавилова синтезировала ряд соединений на основе имидазотетразинов. <...> Им удалось не только создать новые соединения и выявить их активность в отношении микобактерий туберкулеза, но и предположить механизм их действия, а также изучить способность микобактерий вырабатывать устойчивость к новым препаратам", - говорится в сообщении.

Туберкулез, или чахотку, вызывают бактерии из семейства Mycobacteriaceae: они образуют похожие на грибницу сети и чаще всего поселяются в легких человека. Микобактерии быстро вырабатывают устойчивость к лекарствам, поэтому при лечении приходится применять все более дорогие и токсичные вещества, отравляющие вместе с бактериями и здоровые ткани пациентов.

В качестве основы для создания новых препаратов российская исследовательская группа выбрала производные имидазотетразинов. Эти молекулы примечательны тем, что по структуре очень похожи на широко распространенные в природе пурины - компоненты ДНК. Синтезированные вещества отличаются наличием в их структуре большого числа атомов азота, что придает им особые свойства.

Ученые показали, что к изучаемым веществам у микобактерий также вырабатывается устойчивость, но она отличается от устойчивости к стандартным антибиотикам.

"Именно новый механизм действия и относительно низкая частота возникновения лекарственно-устойчивых мутантов позволяют рассматривать производные имидазотетразина как перспективные средства в борьбе с туберкулезом", - сказала научный сотрудник лаборатории гетероциклических соединений Института органического синтеза УрО РАН Светлана Толщина, слова которой приводит пресс-служба.