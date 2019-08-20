Ледокол "Михаил Сомов" доставил груз на 37 полярных станций

АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" во вторник вернулось в Архангельск, доставив грузы на 37 полярных станций в Арктике, сообщил ТАСС начальник рейса Дмитрий Ларионов.

"Судно за два месяца посетило 37 труднодоступных станций, была произведена выгрузка продуктов питания, топлива, проведено профилактическое обслуживание и проверка метеоприборов. На станцию имени Федорова на острове Вайгач доставлены волонтеры, которые завершат установку защитной системы от белых медведей, ледокол заберет группу в ходе следующего рейса", - отметил собеседник агентства, уточнив, что это совместный проект Севгидромета и Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По его словам, станция на Вайгаче стала пилотной точкой, поскольку там часто появляются белые медведи, которые могут быть опасны для метеорологов. Ранее там установили систему видеонаблюдения, защитные решетки на окнах и дверях. Если система защиты от медведей окажется эффективной, опыт распространят на другие полярные станции, рядом с которыми обитают хищники. Таких метеостанций в российской Арктике около десяти.

Рейс проходил по Белому, Баренцеву и Карскому морям до острова Хейса Земли Франца-Иосифа, а на самой северной полярной станции страны было установлено новое оборудование для аэрологического зондирования атмосферы. "Будет использоваться новый образец датчика, было смонтировано оборудование под его отслеживание, пока в тестовом режиме, затем будет работать на постоянной основе", - пояснил Ларионов, добавив, что на мысе Желания на севере архипелага Новая Земля установлена новая мачта автоматической метеостанции.

Следующий рейс ледокола запланирован на 28 августа, "Михаил Сомов" пойдет до острова Врангеля.