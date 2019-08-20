Компания из США будет использовать разработанные в "Сколково" технологии для спектроскопии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших мировых производителей оптического оборудования - американская компания Thorlabs - приобрел компанию Coda Devices, которая изготавливает и продает устройства, использующие технологии резидента фонда "Сколково", сообщила во вторник пресс-служба фонда.

"Thorlabs - один из крупнейших мировых производителей оптического оборудования - приобрел компанию Coda Devices, которая изготавливает и продает устройства, использующие технологии резидента фонда "Сколково" ООО "Инсидитек". Команда Coda Devices станет частью немецкого спектроскопического подразделения Thorlabs. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают", - говорится в сообщении.

Coda Devices, с центром исследований и разработок в Москве и офисом продаж в Менло-Парке (штат Калифорния, США), производит оборудование для химической и пищевой промышленности, а также для использования в сфере охраны правопорядка. Технологии Coda Devices могут идентифицировать до четырех компонентов и их относительные концентрации менее чем за 15 секунд по 3600 наименованиям (рецептурные лекарства, запрещенные вещества, полимеры, пластики, минералы, органические и неорганические соединения) в смесях порошков, жидкостей, гелей и твердой материи.

При изготовлении оборудования Coda Devices использует технологии "Инсидитека". Российская компания разработала, в частности, раман-спектрометр с высокой чувствительностью. Это прибор, который может идентифицировать колебательные состояния молекул (фононы) и дает важные данные о составе молекул, а также об изменениях в структуре молекулярных связей.

Вице-президент, исполнительный директор кластера передовых промышленных технологий фонда "Сколково" Алексей Беляков отметил, что технологии оптики и фотоники - в числе приоритетных в "Сколково". В портфеле фонда более 40 компаний-резидентов, разработки которых востребованы как на российском, так и на зарубежном рынках.

"При поддержке фонда "Сколково" [компания] "Инсидитек" вела разработку раман-спектрометра на основе технологии кодирующей апертуры и уникальных алгоритмов обработки сигналов. Это позволило достигнуть рекордных величин чувствительности прибора - полезный сигнал регистрируется на фоне превосходящего более чем в 100 раз сигнала шума, вызванного флуоресценцией исследуемого образца", - цитирует Белякова пресс-служба.