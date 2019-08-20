В центральной Австралии обнаружили древнее вулканическое поле

СИДНЕЙ, 20 августа. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. В Австралии обнаружили вулканическое поле с почти сотней вулканов. Оно оказалось похоронено под сотнями метров осадочных пород примерно 170 млн лет назад на территории в 127 тыс. кв км.

Бассейн Купера-Эроманга - это крупнейший нефтегазодобывающий регион Австралии, который охватывает части штатов Южная Австралия, Северная территория, Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Примерно 160-180 млн лет назад здесь извергались порядка 100 вулканов. "Удивительно, но за последние 60 лет, то есть за годы активной геологоразведки, разработки и добычи нефти и газа на этом участке, древний вулканический ландшафт оставался незамеченным", - рассказал профессор Саймон Холфорд из австралийской школы нефти университета Аделаиды.

Как сообщили в пресс-службе университета Аделаиды, международная команда исследователей недр из Австралии и Шотландии использовала передовые методы визуализации и компьютерную томографию, которые и позволили обнаружить "множество вулканических кратеров и лавовых потоков, а также более глубокие магматические камеры, которые когда-то питали вулканы". "Во времена Юрского периода ландшафт центральной Австралии, сегодня сухой и бесплодный, выглядел как бескрайнее поле, испещренное кратерами и трещинами, которые извергали горячий пепел и лаву. Вулканы были окружены сетью речных каналов, питающих большие озера и угольные болота. Словом, это было крайне негостеприимное место", - добавил Холфорд.

По мнению ученых, особое значение находке придает тот факт, что поле вулканов было обнаружено в центре материка. "Как правило, большая часть вулканической активности Земли наблюдается на границах тектонических плит или под толщей земных океанов. Обнаруженный нами древний мир вулканов существовал и развивался глубоко внутри австралийского континента", - добавил профессор Холфорд.

Исследователи отмечают, что последнее открытие позволяет предположить гораздо большую вулканическую активность австралийского континента в юрский период, чем предполагалось ранее. Этот факт внесет существенные коррективы в современное понимание процессов, которые отвечали за формирование поверхности Земли.