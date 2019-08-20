Ученые выяснили, как смартфоны влияют на мозговую активность

Использование мобильного телефона для отдыха от работы может только сильнее утомить мозг и ухудшить его дальнейшую продуктивность. К такому выводу пришли исследователи из Ратгерского университета (США), сообщает портал EurekAlert.

Для изучения вопроса ученые предложили 414 студентам одного из колледжей решить 20 загадок на слова. При этом участникам эксперимента разрешалось сделать один перерыв. Свободное время они могли провести за телефоном, либо за тетрадями и компьютером, либо работать без перерыва вообще.

"Участники, которые провели свой перерыв за мобильным телефоном потратили на 19% больше времени, чтобы выполнить остальную часть задания и решили на 22% меньше головоломок, чем все те, кто провел свой перерыв иначе", - отмечается в исследовании.

В результате те участники, которые пользовались телефонами оказались наиболее уставшими к концу задания и показали плохие результаты в решении головоломок. Отмечается, что уровень их результативности мало отличался от тех студентов, которые не отдыхали совсем.

Как пояснили ученые, телефон способен отнимать наибольшее количество внимания человека, что мешает возвращаться к выполнению текущих задач. Во многом это связано с тем, что один только взгляд на телефон заставляет людей думать о необходимости проверить сообщения, кому-то написать, обновить какую-то информацию и так далее. Ученые отмечают, что в этом смысле даже при работе с компьютерами мозг ведет себя по другому.