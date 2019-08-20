СМИ: ученые предупредили о новых возможных извержениях вулкана Стромболи

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты Национального института геофизики и вулканологии (INGV) не исключают новых вероятных извержений вулкана Стромболи на одноименном островке неподалеку от Сицилии. Об этом сообщила газета Il Giornale .

Ученые отмечают, что после июльского извержения Стромболи, в результате которого погиб один человек, в кратерах на вершине вулкана были зафиксированы "взрывы средней или высокой мощности". По словам специалистов, не исключены новые извержения, так как "Стромболи находится в состоянии постоянной активности, и именно этот фактор определяет наличие постоянного риска".

Комментируя извержение Стромболи в июле этого года, представитель INGV указал, что "произошел пароксизмальный взрыв, спровоцировавший выброс пепла на высоту более двух километров и образование двух пирокластических потоков (смесь вулканических газов, пепла и обломков магматических пород с температурой до 800-900 градусов Цельсия), которые спускались в море". Он подчеркнул, что подобный тип взрыва непредсказуем, так как ему не предшествуют никакие явления.

Извержение Стромболи 3 июля специалисты называют одним из самых мощных с начала мониторинга активности этого вулкана в 1985 году.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Вулкан Стромболи имеет три активных кратера, его последнее крупное извержение произошло в 2009 году.