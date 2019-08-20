Ученые нашли опасные для человека токсины в отходах производства оливкового масла

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ученые из Хорватии, Словении и России исследовали отходы производства оливкового масла и выяснили, что в них повышено содержание фенольных соединений, токсичных для человека и окружающей среды. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МГУ им. Ломоносова, одного из участников исследования.

"Сотрудники МГУ в составе международного коллектива ученых изучили химический состав стоков после отжима оливкового масла и оценили их токсичность. Оказалось, что в отходах от производства повышено содержание фенольных соединений, а кислотность отходов - понижена, что подавляет нормальное развитие организмов. Соотношение химического потребления кислорода к биологическому в них увеличено, вследствие чего растут парниковые выбросы", - говорится в сообщении, в котором также уточняется, что образцы отходов были отобраны на словенских территориях полуострова Истрия.

В нем также отмечается, что предельно допустимые концентрации, согласно нормативам РФ, ионов цинка и железа в них превышены в два и пять раз соответственно. Уровень pH отходов составил 4.44 единицы, то есть кислее нормы. В результате, например, семена пшеницы и клевера в стоках всходили хуже, чем при нормальных условиях, при этом размножение и рост дафний - микроскопических ракообразных - также был подавлен, сообщили в пресс-службе.

"Перспективы данного исследования состоят в первую очередь в выработке протокола действий с подобного рода отходами для минимизации пагубного действия на окружающую среду. Кроме того, необходима разработка стандартного метода определения токсичности с использованием множества модельных организмов, представляющих различные уровни трофических цепей", - сказал один из авторов исследования, младший научный сотрудник химического факультета МГУ Дмитрий Мазур, слова которого приводятся в сообщении.

Производство оливкового масла - один из самых быстрорастущих секторов агропромышленности Евросоюза, демонстрирующий ежегодный рост выше 4%. В производственном процессе оливки сначала разминают под прессом до состояния пасты, затем ее отстаивают и отжимают оттуда жидкость. Ценность представляет только масло, а все остальные фракции - воду и жмых - сливают в окружающую среду. Количество таких стоков с ноября по февраль, когда производство оливкового масла в Европе наиболее активно, сопоставимо с объемом сточных вод от мегаполиса с населением 20-22 млн человек.