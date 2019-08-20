Ученые считают, что бумажные и аудиокниги влияют на одни и те же центры головного мозга

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Прослушивание аудиокниг оказывает такой же эффект на определенные центры головного мозга, что и чтение обычных бумажных книг. К такому выводу пришла группа американских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Telegraph .

Специалисты из Калифорнийского университета предположили, что независимо от того, слышит ли человек определенные слова или прочитывает их на бумаге, это приводит к активизации одних и тех же областей головного мозга. Для подтверждения своей гипотезы они попросили добровольцев прослушать специальные истории из популярной серии подкастов The Moth Radio Hour, предоставляемой BBC. Затем участникам предлагалось прочитать те же самые произведения.

На втором этапе исследования ученые прибегли к методу магнитно-резонансной томографии для того, чтобы сравнить мозговую активность при прослушивании и прочтении одних и тех же текстов. Результаты показали, что в обоих случаях процессы, происходящие в головном мозге, были практически идентичны. Кроме того, экспертам удалось построить специальные карты активности различных областей головного мозга. С их помощью ученые смогли с точностью определить, какие слова оказывают влияние на какие части мозга.

"В то время как все больше людей получают информацию через аудиокниги или подкасты, наше исследование показывает, что слушают ли они или читают одни и те же материалы, головной мозг обрабатывает информацию аналогичным образом", - отметила профессор Калифорнийского университета Фатма Дениз. По словам специалистов, результаты эксперимента могут иметь широкое применение в самых разных сферах.

В частности, подобные карты головного мозга могут помочь в реабилитации пациентов, перенесших заболевания, включая инсульты, эпилепсию и черепно-мозговые травмы, приводящие к ухудшению речи. Ученые указывают, что карты активности головного мозга также могут быть достаточно полезны людям, страдающим дислексией, то есть нарушением способностей к овладению навыками чтения и письма.