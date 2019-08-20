Ученые считают, что уровень Средиземного моря к 2100 году может повыситься почти на 60 см

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Уровень Средиземного моря из-за климатических изменений может повыситься в среднем на 20 см к 2050 году и на 57 см к 2100 году. Об этом говорится в результатах исследования итальянского Национального института геофизики и вулканологии (INGV), которое было опубликовано во вторник на сайте научного учреждения.

В частности, в Венецианской лагуне к концу XXI века средний уровень моря может превысить нынешние показатели на 82 см. Исследование, в котором также участвовали специалисты Сорбонны и Радбудского университета, включает в себя два возможных сценария. Наиболее критичный предусматривает повышение значений на обозначенные 20 см и 57 см, а наименее - на 17 см в 2050 году и 34 см в 2100 году.

Ученые при расчетах опирались на данные наблюдений за колебаниями уровня моря девяти приливных электростанций на Средиземном море и спутниковые геодезические измерения, которые были получены за последние 20 лет. В документе подчеркивается, что особую роль в прогнозах играет проседание почвы.

В сентябре 2018 года голландские ученые установили, что уровень воды в Мировом океане повышается быстрее, чем предсказывалось. Согласно докладу независимого исследовательского института Deltaris, уровень моря может подняться на два метра к концу века, если средняя глобальная температура повысится на два градуса Цельсия. Если же эта цифра увеличится вдвое, уровень воды в Мировом океане вырастет на 3 м, а в следующем столетии - еще на 8 м.