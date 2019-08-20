Первыми запущенными в космос организмами "Ноева ковчега" могут стать микробы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Первыми организмами, которые могут быть запущены в космос в рамках исследовательского проекта по подготовке полетов на другие планеты Роскосмоса и "Ноева ковчега" МГУ им. Ломоносова, могут стать бактерии и микробы, об этом сообщил ТАСС во вторник научный координатор депозитария живых систем "Ноев Ковчег" Петр Каменский.

Ранее во вторник директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация намерена запустить в космическое пространство часть коллекции проекта "Ноев ковчег", создаваемой Московским государственным университетом, для проверки возможности подобной транспортировки на другие планеты.

"Мы сошлись на том, что будем пытаться делать совместную исследовательскую программу на тему устойчивости [живых организмов к условиям космоса]. Сверхзадача Роскосмоса - это организация дальних полетов. Однако мы ничего не знаем, что происходит с живым организмом в условиях дальнего космоса. И на это в первую очередь надо будет нацелить исследования. И начинать нужно будет с простейших организмов, например, бактерий", - сказал Каменский, добавив, что также первыми могут стать микробы, так как являются модельными организмами.

По его словам, ранее с исследовательскими целями дальше орбиты Земли живые организмы не отправляли. И на этих новых расстояниях предстоит все начинать с нуля: сперва посмотреть, как такие расстояния будут переносить одноклеточные организмы. "А стремиться нужно к тому, чтобы отправлять млекопитающих. Но для этого надо много поработать", пояснил ученый.

Каменский добавил, что интерес Роскосмоса к национальному банку-депозитарию живых систем "Ноев ковчег" не случаен, так как за пять лет работы удалось собрать большую коллекцию по пяти направлениям: животные, растения, микроорганизмы и грибы, биоматериал человека, биологическая информация, и провести ряд исследований.

В конце 2014 года Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова заключил соглашение с Российским научным фондом по созданию Национального банка-депозитария живых систем "Ноев ковчег". Создание депозитария позволит сохранить биоразнообразие нашей планеты и создать новые способы полезного использования биологического материала, сообщается на сайте университета.